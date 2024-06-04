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乳癌福音丨美國臨床腫瘤學會最新研究　血液檢測可提早3年預測乳癌復發

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 47 分鐘前

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【血液檢測／乳癌復發／腫瘤／癌症】乳癌患者福音！美國臨床腫瘤學會公布一項最新血液檢測，可檢測乳癌3年內復發風險，成果令人鼓舞，指這研究將幫助更多女性徹底戰勝這種疾病。

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根據英國《衛報》報道，乳癌對女性來說十分普遍，每年估計有超過200萬名女性被診斷患有乳癌，儘管近幾十年來治療方法已不斷進行提升，惟患者乳癌一旦復發，卻多是晚期階段，不少醫生均對此束手無策。不過，隨著時代進步，在芝加哥舉行的世界最大的癌症會議，美國臨床腫瘤學會近日便發表一項研究，指乳癌患者可以透過一種新的血液檢驗，預測癌症復發的風險。

據了解，該檢測可以檢測到血液中微量的癌症DNA，由於檢測對癌細胞相當敏感，因此相信有關成果可以早於癌症復發前數個月，甚至數年便能預測。有參與血液檢測的乳癌患者中，有人更早於掃描檢查41個月之前，已發現了癌症復發跡象。

Breast Cancer Now的研究主管Simon Vincent表示血液檢測可以在症狀出現一年多之前，便檢測到乳癌復發的跡象，這令人難以置信地令人興奮。

儘管這項研究仍處於早期階段，但更早發現乳癌復發，意味著治療更有可能消滅癌症，並阻止其擴散到身體其他部位，一旦擴散，乳癌就無法治癒。

乳癌的5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

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自我乳房檢查方法

據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

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