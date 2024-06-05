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明星移民丨TVB綠葉王花兩年學識德文　楊英偉明年底入籍成為奧地利人

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 2 分鐘前

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楊英偉近況曝光！

說到楊英偉，大家一定記得他於《真情》所演的渣男「林木川」，這位TVB綠葉王於2020年底舉家移民奧地利，近日楊英偉接受當地KOL訪問，席間透露60歲時開始學德語。

不知不覺間楊英偉定居奧地利已3年幾，直言感覺不錯：「幾開心，環境不錯，來德語區最重要係學德文。」問及學德文是否困難，他說：「其實學德語難處，係佢有die der dars，又有四個格，係一個幾標誌性嘅語言，亦係一個好講語法嘅語言。」

【奧地利移民】楊英偉續居奧地利3年開心攞車牌　讚養車輕鬆物價僅香港1/3

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識用德文跟小販講價

楊英偉花兩年時間學習德文，該KOL問他可否往超市購物，他發揮幽默本色說：「可以架，去超市買野只要畀錢就得。」

楊英偉繼說：「最緊要係溝通和應用響生活入面，譬如去街市我最大成就感係咩？就係講到價，響街市裡大叫billige(意指平宜)乜乜乜就得。」最後楊英偉更應承下次帶樓主去10區街市逛。

網民紛紛留言大讚62歲的楊英偉外表年輕，另外某網民說：「佢咪全家都移咗民去國外咩？我記得新聞有講，香港d物業都賣曬。」樓主即代回覆：「沒有賣，他好像是放租收租金。」

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【打天下】楊英偉為追夢教夜校維生　好爸爸只望兒子快樂成長

明年底正式入籍

另外，2022年底，定居維內納已兩年的楊英偉一家終取得3年的居留證，當年一家四口往移民居打手指模及辦理手續，期滿後可以正式入籍，故明年12月他們一家就成為奧地利人！

演出不少奸角的楊英偉，私下名副其他是一名慈父，當年選擇移民，是出於對兒子的愛，不希望愛兒捲入無止境的升學競爭。他曾於某訪問中說：「我最唔鍾意因為讀書，搞到父母子女關係造成一生一世割裂嘅鴻溝。」

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