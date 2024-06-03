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本地薑音樂節6年後再開騷　黃家正何卓彥發挖本地潛力新血

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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黃家正（左）和何卓彥認為音樂無國界。

今年的本地薑音樂節由3位 Music Lab聯合藝術總監黃家正（KJ）、何卓彥（Cy Leo）和張貝芝（Joyce）帶領，聯合香港最頂尖之樂手們以「Original.Excellence」為主題重新出發，於5月至7月帶來6場原創古典、爵士音樂會。

6年後再開實體騷

疫情期間百業蕭條，不過KJ堅持「The Show Must Go On」，與Cy Leo一起舉辦Online Show。

相隔6年後再次舉行實體音樂節，Cy Leo坦言舉辦音樂會很難，但亦欣賞自己有這個決心去做，稱：「今年是特別難，經濟難、做音樂難、做騷非常難。第一場剛剛完成了，算是很成功的一個演出。」KJ對此表示：「重新出發，要再進步。」KJ和Cy Leo由網友開始認識，如今已成為一起舉辦音樂會的好拍檔。

本地薑音樂節

古典音樂的價值

KJ自7歲開始學彈鋼琴，而岀生於音樂世家的Cy Leo笑言「一出生便吹口琴」。

Cy Leo指口琴屬於偏門，「大學沒有這個學系，連考級也沒有。它不是一個香港社會價值內能令你考到名校，達到成功之路的捷徑，其價值可能恰巧不適合在香港的社會內。我看見它的價值，這個世界上亦有人會看見它的價值。」

本地薑音樂節

在香港，大眾會較留意流行音樂。KJ覺得：「古典音樂重不重要都不重要，只要它存在便可。這個世界不斷在演變，它對我們來說是有教學、修養的價值。」

Cy Leo認為：「香港人主要是受娛樂蒙蓋了藝術，大部分人都不習慣深層去聽一些音樂，這直接導致大家將音樂淪為一種工具。有些人會用音樂來標籤自己是一個歌手，然後用歌手這個身份去娛樂大家，亦有人會以音樂去報學校、『去威』。」

本地薑音樂節

音樂家不可死守香港

作為國際金融城市，香港以發展金融業為主，身為音樂家的Cy Leo坦言不可以死守在香港，「只可以在香港紮根。有些人會多些教班，我的情況則教很少。我是在香港開始，再去外國做表演。」Cy Leo先後到過日本、韓國、台灣、內地、美國等地演岀。

KJ近年主力在亞洲發展，赴東南亞地區、內地、台灣、新加坡等表演。KJ分析亞洲市場，「最不成熟的市場就是東南亞，最成熟應該是日本和韓國，內地則未必全部地方都很成熟，但其版圖發展的深度最廣，人亦當然是最多。」Cy Leo補充：「內地市場中，上海是最好。」

不過二人認為玩音樂是無分國家的，Cy Leo說：「主要是哪裏有優秀者、好的觀眾、好的場，便已經很有吸引力。」KJ目前將目光放在整個亞洲，「沒必要一定要是歐洲或美國。」

黃家正堅持「The Show Must Go On」。

發挖潛力新一代

回歸香港市場，Cy Leo有感暫時本地未有能力如外國般成為國際音樂家的專屬市場。KJ表示需要做到有聲望，稱：「它整體上邀請的音樂家並非每位都是行內者，很多康文署的場地亦不是專屬一個類別，那些場地同時也會用作慈善聯校巡演會等。能否365天都是最頂尖的音樂家來演出？」

Cy Leo謂：「香港的難處就是其本身的社會結構是以金融體制作基礎，而且場地真的很不夠。」

由於香港尚未有一個第一個成功例子，因此每一步都不容易，不過KJ認為：「這一代就是那Moment To Happen，所以我們舉辦這個本地薑音樂節。我們所做的包括拍片、教學生、舉辦音樂會和音樂節，就是在推動。」

KJ和Cy Leo都有興趣去挖掘更多本地音樂家，揀選條件是有個人特色、想法及不可被取代。他們以自己作例子為新一代舖路，希望能找到有潛質的新血。

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