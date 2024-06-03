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好客之道｜「好客之道」運動啟動　楊潤雄冀大眾熱情接待旅客

社會

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「好客之道」運動啟動，楊潤雄冀大眾熱情接待旅客。(陳靜儀攝)

「好客之道」運動啟動，覆蓋全港18區，包括學校、大小商戶及各行業等。文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，港府相隔20多年再宣揚好客之道，基於有旅客曾受不禮貌對待，希望透過是次活動與社會攜手合作，鼓勵大眾市民做多少少，展現熱情好客的精神，讓旅客感受到港人的熱情，但強調禮貌運動是想大眾「行多步」，故不會設立罰則制度，希望表現欠佳的機構自行改善。

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楊潤雄在啓動禮致辭時表示，國務院港澳辦主任夏寶龍指出，香港要落實「無處不旅遊」理念，同時要弘揚熱情好客的精神，不斷提升服務質量，才能將香港「最佳旅遊目的地」的金字招牌擦得光亮，故聯同教育局、民政及青年事務局、旅發局、以及地區代表等，一起與社會攜手展開推動「好客之道」的工作。

在旅遊及相關業界方面，楊潤雄指上周旅發局舉辦了「好客之道推廣」業界預展，向業界代表分享推廣全城「好客之道」的最新工作，不同業界亦預告將配合運動推出各種活動，發揮協同效應，宣揚香港好客之都。此外，當局亦為業界製作了培訓短片，以及嘉獎優質旅遊服務計劃。
　　 
在社區方面，「旅遊義工」計劃會進一步招募更多市民，走到前線在旅客諮詢中心與旅客分享各種旅遊主題的知識及建議。至於在公眾方面，旅發局將在今日推出一套新的宣傳片，鼓勵大眾市民「行多一步，好客之道」，只要做多少少，「旅客一定畀我哋熱情感動」。

署理教育局局長施俊暉指，局方會為學校提供一系列學與教資源，並建議學校推動相關的活動，如提供學生手冊、周會、德育成長課及相關課堂，教導同學在日常生活中實踐以禮待人，校內公益少年團亦會出傑出團員擔任禮貌大使等。教育局會在今日向學校發出通函。

民政事務總署表示稱，當局會在兩方面支持今次運動，包括積極推動社區參與，18區民政處會與轄下的地區青少年發展及公民教育委員會，籌備活動向市民宣傳；18區民政處亦會在地區層面廣泛宣傳好客之道訊息，包括派發宣傳品、播放短片等。

港府相隔20多年再宣揚好客之道，楊潤雄指出，讓香港有好客精神是長期工作，故相隔一段時間有需要再作推廣。而去年恢復跨境旅遊後，業界為重啟旅遊業進行了很多工作，再次推動好客之道可以令旅遊復甦更進一步；加上過去曾發生旅客遭不禮貌對待的情況，亦破壞香港的形象。

他指出，是次項目不需要額外撥款，旅發局利用財政預算撥款進行，而教育局利用日常預算進行推廣。

針對服務業禮貌欠佳會否設置獎罰制度，楊潤雄指，禮貌運動是想大家「行多步」，會設立獎賞計劃，對服務提升、良好表現的機構提供獎勵，但不會設立罰則，希望表現欠佳的機構自行改善。

對於活動會否仿效其他國家送免費門票，楊潤雄稱，歡迎旅客要由心出發，為展示港人有好客態度，但好客運動「唔係淨係畀幾多錢、畀幾多張飛就係好客，睇緊嘅係高層次啲，畀旅客消費時有好嘅經驗，顯示我哋願意將服務提升嘅態度。」

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