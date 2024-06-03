加速衰老｜醫生盤點8大日常行為加速衰老　恐增患糖尿病失智症風險

▲ 醫生盤點8大日常行為加速衰老。

【衰老／身體老化／抗衰老】身體加速老化，與日常不良生活習慣息息相關。台灣重症專科醫師黃軒，引述外國研究表示，歸納出長期進行8大行為，不只會加速身體老化，更易令疾病上身。

據黃軒醫師在Facebook專頁分享「加速老化的行為」，共有8大行為可加速人體老化：

1. 長期曝曬太陽

黃軒指出，長期過度曝曬在陽光下，會對皮膚的DNA造成損害，加速了皮膚老化的過程，並導致皺紋、皮膚鬆弛和色斑的出現。根據PubMed國際期刊上發表的研究，這些變化主要是由於紫外線對皮膚膠原蛋白的破壞，以及生物化學反應和DNA斷裂所致。因此，黃軒呼籲日常要做好預防措施如下：

2. 長期壓力過大

黃軒引述美國國家衛生研究院的資訊，長期承受高水平的慢性壓力會導致端粒縮短。端粒是構成脫氧核糖核酸（DNA）的重要部分，端粒長度與細胞的壽命密切相關，當端粒變得過於短小，細胞將不再分裂，進入衰老狀態。而當人體經歷慢性壓力時，會影響到細胞對壓力的反應，繼而加速細胞的衰老過程。

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3. 長期缺乏運動

長期缺乏日常運動，會對身體健康造成多方面的負面影響。黃軒引述研究，表示不規律的運動習慣會導致肌肉量減少、骨密度下降，進而增加體重和心血管相關問題的風險，而這些因素都會加速人體衰老。

4. 長期進食加工及高糖分食品

黃軒指出，高糖飲食會增加血糖，不僅會導致胰島素抵抗，還會引發慢性發炎反應，損害健康組織，繼而加速老化。至於加工食品，通常含有不健康的脂肪和化學添加劑，這些成分在體內會產生自由基，損害細胞，繼而加速老化和促進疾病。

5. 長期喝酒

長期過量飲酒，不僅會導致脫水和營養消耗，還會引發發炎、肝臟損傷，繼而引發脂肪肝、酒精性肝炎、肝硬化等嚴重疾病；同時也會加速膠原蛋白降解，導致皮膚出現皺紋和鬆弛，加速衰老，

6. 長期吸煙

黃軒指出，煙草煙霧內含超過7000種化學物質，其中至少有250種已知對人體有害，包括93種致癌物。這些化學物質，會損害身體呼吸系統到心血管系統。

7. 長期失眠

長期睡眠不足，會對皮膚構成嚴重影響，增加發炎反應，誘發痤瘡、濕疹和皮疹機率；也可導致黑色素分布不均，形成色斑，加劇黑眼圈形成。而人在睡眠期間，身體會進行細胞修復和組織再生。因此，長期睡眠不足也會降低修復過程，令皺紋增加。

8. 長期有囗臭

黃軒表示，牙齦疾病不只會導致牙齒脫落、變黃及口臭，更會加速整體衰老過程。他進一步表示，牙齦疾病與健康狀況密切，包括心血管疾病、糖尿病和阿兹海默症。而牙齦疾病也會通過慢性發炎反應和細菌的血液傳播，對身體其他部位造成影響，加速衰老。

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