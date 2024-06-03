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福祿壽訓練學院丨麥嘉欣遭淘汰爆喊　祖藍不滿卓堅少排練：呢行最忌台上見

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 36 分鐘前

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王祖藍忍痛淘汰麥嘉欣。

阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的扮嘢真人Show《福祿壽訓練學院》，昨晚（6月2日）播出的第8集Professor Fuk（阮兆祥）、Professor Luk（王祖藍）及Professor Sau（李思捷）三隊繼續接受「生死對決」主題訓練，本集內容是第二回合「１對１扮嘢對決」下半場，及第三回合「自由題對決」，第二回合的專業評審是伍仲衡，第三回合的專業評審則為詹瑞文。

第三回合三隊所得分數Double x2，三隊出戰陣容分別是，Team Sau：由被指極似黃家駒的學員馮彥中、夥拍隊員郭浩皇、林妍獻唱經典金曲《海闊天空》（助演：已被淘汰的黃潤成），Team Luk：劉倬昕、湯卓堅、麥嘉欣演出以走塑為題的趣劇（助演：陳柏曦），Team Fuk：黃建東、林樂熙扮演《左麟右李》獻唱《一生中最愛》及《紅日》Medley。

福祿壽訓練學院丨阮兆祥李思捷神還原《東張》何伯夫婦　郭珮文扮「東張女神」梁敏巧派福利

黃建東、林樂熙扮演《左麟右李》獻唱。

詹瑞文即場騷扮嘢功力

三隊表演當中，以馮彥中（Scott）及湯卓堅的表現最出色，專業評審詹瑞文先大讚Scott：「某啲角度我真係覺得，咦？家駒嚟咗？」至於湯卓堅，無論詹Sir或是網民都覺得他聲音激似黃凱芹，只是詹Sir認為卓堅台風不足，並即場教他擺「頂天立地拉胸K字腳甫」，場面搞笑。

其實卓堅自《訓練學院》開播以來一直有不俗表現，尤其上集為隊友吳兆麟助演、幕後代唱《第四晚心情》更引發網民不少正評，還有網民補充指卓堅之前扮林子祥已形神俱似。

湯卓堅表現失色。

卓堅大失水準

雖然網民近乎一致裁定卓堅扮嘢水平出色，不過今集他卻由MVP變成「老鼠屎」，皆因之前於「分組對決」試過「唔嫁又嫁」影響了隊友綵排計劃，今次更因為他於正式表演開始前7小時才能到場，以至綵排時間極度不足，令導師祖藍大感不滿：「我哋做呢行最忌台上見，我人生之中係第一次經驗呢個台上見嘅惡夢，我未試過冇排練就上台。」

結果祖藍「惡夢」成真，因為缺乏排練，Team Luk自由題表演除走位出現問題，卓堅更一而再唱錯歌詞，不專業的表現令祥師兄看畢感嘆謂：「全部人都睇到卓堅唱錯歌詞，連最後一句都錯，會令人睇到好出神。」卓堅對於「累街坊」亦一再致歉表達歉意。

卓堅更一而再唱錯歌詞。

祖藍隊由贏變包尾

最終因卓堅的失誤，Team Luk隊自由題獲得最低分，由於該回合分數Double，祖藍隊最後一刻贏變輸包尾，需要一口氣淘汰三名學員；獲得第二名的思捷要淘汰兩名學員，首名出線的Team Fuk則可全員留低。

由於卓堅是罪魁禍首，祖藍第一個便淘汰他，之後是劉倬昕，但去到淘汰第3名學員時，祖藍大感掙扎：「最難係（淘汰）第3個，佢（吳兆麟Alan）嘅郭富城舞台令我同在場所有人眼前一亮，麥嘉欣佢今日令我好難做嘅嘢係，佢近乎所有舞台都有助演，佢助演得相當之好！」

最後祖藍作了深深一個鞠躬，並忍痛淘汰麥嘉欣。

麥嘉欣被淘汰。

麥嘉欣心情激動

麥嘉欣與Alan得悉最後結果時，均不約而同哭成淚人，當中尤以嘉欣最激動，她先是含淚說：「我真係好開心聽到最後一個名係我。」之後嘉欣激動至「講不出聲」，此時祖藍親自遞紙巾安慰嘉欣。

她定一定神後，邊抹眼淚邊說：「因為我啲同學都好好，我唔想foul佢哋，我見我啲同學被foul，我已經好唔開心，如果最後一個唔係foul我，我都係會唔開心咯。我想多謝台前幕後每一個人，佢哋都係好尊重同熱愛自己嘅工作，我覺得每一位都有我學習嘅地方，加油，一定要係我哋組攞冠軍呀。」

喊到眼腫的嘉欣接受製作組訪問時，不忘感謝所有無條件支持她的人：「我做人本質，係真心對待人同每一件事，只要大家睇到呢樣嘢就ok，真係好多謝支持我嘅人。」至於思捷則淘汰了蔡景行及梁山山。

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