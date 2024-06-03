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小一叩門︱2024小一叩門懶人包　把握入讀心儀學校最後機會

升學教育

撰文： 林愛娜

發布時間： 2 小時前

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即睇2024年小一叩門懶人包，把握入讀心儀學校最後機會！

【小一面試/小一叩門/Portfolio】2024至25年度小一統一派位將於6月5至6日公布結果，家長在等待結果之餘，也應做好準備，萬一子女未能獲派心儀小學，可以立即帶孩子去叩門。TOPick整理了2024小一叩門懶人包，包括全港熱門小學叩門交表詳情、必備文件清單、常見面試問題、自製Portfolio、前名校副校長及升學專家親授面試貼士等，助家長及孩子把握入讀心儀小學的最後機會。

教育局發言人表示，本年度共有19,204名兒童參加小一統一派位，獲派首三個志願學校的兒童共16,083人。自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的兒童數目合計，整體滿意率為92.2 %。

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小一叩門︱熱門官津小學叩門交表詳情

為免在統一派位結果公布後才手忙腳亂地準備叩門，家長可以現在提前了解和做好安排，留意心儀官津小學的叩門日期、要求和申請手續等。TOPick翻查全港熱門官津小學叩門資料，大多數申請日期均為6月5日或6月6日起，即統一派位結果公布後才開始。

全港熱門官津小學叩門交表詳情：按此連結

 

小一叩門｜必備文件

雖然每間學校要求提交的文件都不一，但大致都需要準備12項文件。另外，小一叩門也是官津學校揀選成績優異學生的機會，故面試時多會問及中英數學科問題。部分學校會同時面見家長，因此家長也要作好準備，如了解學校的教學方向、希望子女入讀的原因、對學校的期望及學校的辦學理念等。

必備文件清單：按此連結

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小一叩門｜自製Portfolio

Portfolio可算是學校對孩子的第一印象，不少家長都對於製作Portfolio感到困惑，TOPick整理了專家教授製作Portfolio的錦囊，並推介3個免費Apps，用手機排版操作簡單，如果排版排得整潔清晰，相信都有助「加分」。

Portfolio製作錦囊及3個免費排版Apps：按此連結



小一叩門｜叩門誠意

家長除了提前預備叩門所需文件外，應如何為子女部署增加入心儀學校成功率？當中有甚麼常犯大忌或陷阱容易失分？TOPick訪問了前喇沙書院副校長、升學專家趙榮德，為家長拆解小一叩門貼士及常犯大忌。

前名校副校長親授「面試三寶」：按此連結

 

小一叩門｜校長貼士

兩間廣受家長歡迎的小學校長分享面試貼士，包括面試形式、面試題目等，例如需要講故事、認字、朗讀文章、回答生活情景題等。兩位校長不約而同提醒家長，切勿給予子女太大壓力，否則會影響學生表現。

油蔴地天主教小學（海泓道）分享叩門貼士：按此連結

保良局志豪小學校長分享叩門貼士：按此連結

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