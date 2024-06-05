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減肥不當︱22歲女為減肥嚴控飲食　曾現3徵狀誤以為減肥成功　悔不吃1類食物致糖尿病【附攝取澱粉質貼士】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

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【減肥／糖尿病／澱粉質／碳水化合物／蛋白質】減肥絕對不能一步登天，要用對方法才可以持之以恆。內地一名22歲少女因為開始減肥而戒掉澱粉質，一開始減重非常順利，成果亦很顯著。但後來慢慢發現身體出現異樣，包括容易疲倦、口渴等，一量度血糖發現患上糖尿病。女事主非常後悔，指自己忽略飲食上要攝取不同營養素的重要性，終自食其果。

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不吃澱粉質減肥 快速掉磅

該名22歲內地女生在社交平台「小紅書」上分享減肥後遺症，指自己從去年開始減肥，用節食方法快速減肥。一開始她嚴格管控飲食，「一個月沒碰過主食」，戒吃澱粉質。那時候，女事主以吃水煮餐為主。很快，她就開始抵不住身體對於澱粉質的渴求，落入暴飲暴食後禁食的循環。直到去年9月、10月，女事主一度減磅成功，1個月「掉了差不多10斤（約11磅）」。

我還以為是減肥成功了呢。後面沒管住嘴，沒戒口，現在想想好後悔……

現3症狀揭患糖尿病

女事主開始覺得很容易口乾，而且飢餓感特別強。那時候女事主還沾沾自喜，「以為是減肥成功前的必經階段」。慢慢地，她發現身體開始有不妥，「很常覺得身體無力」，終發現已患上糖尿病。回想過去，她對於使用極端方法減肥感到後悔。她指自己本來是糖尿病前期，因減肥過度極端導致加劇糖尿病惡化，血糖值最高峰升至12.9mmol/L（如空腹血糖大過或等於7 mmol/L，或餐後兩小時血糖高於11.1 mmol/L的人士，則可判斷為患上糖尿病）。幸好經過一輪飲食調控後，女事主身體慢慢恢復，血糖亦下降至8.6mmol/L。

10種常見減肥法錯誤觀念

對於身型肥胖的人士，為了減重可能嘗試各種不同的減肥方法。不過，台灣減重醫生蕭捷健曾分享指，不少人對以下一些常見減肥法存有錯誤觀念:

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不吃澱粉減走水分非脂肪

台灣營養師Ricky曾在其網站《Ricky’s Time》拆解減肥不吃澱粉質的方法，指不吃澱粉減肥，是容易養成易胖的體質，即使可能短期內可以快速減重，但減去的其實是水份而已，之後體重可能會反彈， 甚至比以前還重。Ricky建議，減少碳水化合物的攝取，用蛋白質和脂肪取代，幫助增加飽足感，來減少攝取熱量，進而達到減肥的目的。

不吃澱粉質4大影響+3大原則

Ricky解釋，當澱粉攝取不夠的時候，會讓身體的內分泌系統代謝改變，大腦得不到能量沒有力氣，情緒就會不穩定，很容易暴怒。當出現以上症狀時，可能已經是碳水化合物嚴重不足的後遺症，會對身體構成以下4種影響：

  • 精神不濟，腦袋不清楚、頭暈的狀況
  • 營養不良，無法獲得足夠的維生素和礦物質
  • 纖維攝取不足，可能造成便秘
  • 影響身體很多的賀爾蒙

他建議，減肥人士可以攝取優質澱粉作為日常碳水化合物，如：南瓜、蕃薯、蓮藕、糙米、黑米、玉米、燕麥、薯仔等。攝取澱粉質亦有3大原則：

  • 集中一餐吃
  • 食材選擇份量較多的吃: 南瓜、馬鈴薯、玉米…等等
  • 選擇原型食物

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