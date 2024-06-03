公屋裝修｜港女獲派1人公屋月租$900奶油風裝修僅花6千　唯一缺陷放不下呢款電器

▲ 港女獲派1人公屋，僅用6千元裝修，打造出奶油風少女部屋。

【公屋/公屋裝修】香港寸金呎土，要上車一點都不容易！但如果獲派公屋，還要1人獨霸絕對是很多人夢想中的生活！有港女就在小紅書中上載自己親自設計的公屋1人單位，她在留言區表示月租才$900多，而自己用了$5000-$6000添置家具，打造成奶油風的少女部屋，港女還養了一隻貓陪伴，少女部屋惹來不了網友留言羨慕，但港女強調自己不是要炫耀什麼，而是想單純分享自己用心佈置的小窩。

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港女在小紅書中上載了單位的圖片，照片所見，全屋以開放式設計，靠窗位置放有一張單人床，而床前有一塊蕾絲窗簾，少女味濃！當放下窗簾就可以劃分廳及房兩個區域。雖然單位目測不足200呎，但仍能放置座地燈及單人梳化，前面一張玻璃小茶几，下面一張地氈，全屋運用同一個奶油色系，令人有溫暖的感覺，難怪貓貓都慵懶地躺在小茶几上。

公屋裝修︱雪櫃跟洗衣機只能二選一

而傢俱揀選方面，港女選了一個6格櫃放置雜物，另外可以港女都相當有品味，縱然空間不大，但作會買很多裝飾品，床上掛有油畫，及放有一個喇叭的擺設，另外還有羊羊造型的櫈子。廚房方面，看得出港女沒有太大裝修，只用一些田園風的掛簾遮蓋雜物，而有眼利的網友就問港女「洗衣機放哪裡」，港女就回覆指雪櫃跟洗衣機只能二選一，因為放不下，而她最終選擇了雪櫃，不過樓下就有洗衣店，所以都很方便。

公屋裝修︱一人單位申請資格

一人單位可以分為兩款，一是透過「高齡單身人士優先配屋計劃」申請，另一種是「非長者一人申請者」，兩款計劃的申請資格都不同。所有公屋申請人必須年滿18歲，申請人及其家庭成員必須現居於香港，而且在香港無持有任何物業。配屋時，申請表內的成員必須在港居滿 7 年，加上申請住戶的總月入和總資產淨值，不得超過現行限額。

18 至 57 歲申請人，可以參考「非長者一人申請者」計劃。政府為長者以外的一人單位申請者，設定每年的租住配額，並且根據申請年份和年齡，設有計分制度，優先分配公屋予年長人士。

58 歲或以上申請人，如果申請人在申請時符合年滿58歲要求，就可以申請「高齡單身人士優先配屋計劃」，而在配屋時則需要年滿60歲，只有達到此年齡，才可獲優先編排公屋。

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公屋裝修︱櫃多使人有壓逼

港女指港人因為要增加儲物空間，所以都會做很多櫃收納，這樣會使人有壓逼感，她這樣設計的好處是「看起來不那麼狹窄」，她發文表示感恩「有錢的話誰都想住豪宅，香港地寸金尺土，三、四百尺的小單位已經動輒6、7百萬，所以能有小小的一個容身之所已經覺得感恩。」

直言發文不是想炫耀甚麼，而是想單純分享自己用心佈置的小窩，另一方面 也想給住公屋的朋友一些參考和靈感，不再局限於一般的公屋裝修，小小的1人公屋，也可以輕法式，也可以奶油風，住公屋不一定要溶溶爛爛，家徒四壁:

房子的大小並不妨礙我們對美好生活的嚮往，因為家是我們最溫暖的避風港遇上挫折的時候，失意的時候、沮喪的時候回到家打開門，滿眼都是自己喜歡的東西，是一件再幸福不過的事。

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