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芷珊約您丨楊千嬅歷盡低潮領悟快樂真諦　感觸落淚：係個仔救醒我

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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楊千嬅任《芷珊約您》嘉賓接受黎芷珊訪問。

由黎芷珊主持的TVB節目《芷珊約您》昨晚（6月2日）播出第7集的嘉賓是楊千嬅，芷珊除飛到上海直擊千嬅巡迴演唱會，還與對方進行深度專訪。期間，千嬅感觸至數度落淚，與她相識多年的好友芷珊被感動得眼泛淚光。

公演當日，向來患懼高症的千嬅乘搭3層樓高的空中吊台出場，芷珊早於綵排時已率先體驗這個霸氣式出場，不禁高呼「天后唔易做」！千嬅能夠克服懼高，原來全靠陪兒子Torres滑雪、坐吊車，並笑稱自從兒子出世後，再沒有用「楊千嬅個腦諗嘢」，只用丁太和Torres媽咪身份：「呢個世界冇天后，只有母后。」巡唱圓滿結束後，芷珊與千嬅到手工藝工作坊邊做手作，邊進行超deep內心對話。

芷珊約您丨楊千嬅受網暴曾擔心出街會有事　否認「一世好運」見歌迷砸碎CD感生氣

千嬅表示自從結婚及兒子出世後，已經沒用「楊千嬅個腦諗嘢」。

兒子讓千嬅觀照初心

千嬅數年前因疫情及網絡風暴其陷入人生低谷，「烈女」性格令她不願向丈夫和兒子訴說內心世界，她以為下廚有效治療自己，卻被老公丁子高驚覺越來越不尋常：「丁生發現我做咗五日意粉，咕嚕肉都炸咗四次，覺得我唔對路，我話冇嘢呀，成日扮冇事，但夜深人靜時自己偶爾都會喊。」

直到有一天，Torres發現千嬅流淚並問媽媽為何不開心，千嬅才當頭棒喝：「點解我唔敢同佢承認？我係第一身亦係最close嘅人，我要畀最真實佢知，人係可以唔開心；人係可以失敗；人係可以被人批評。過程先係最寶貴，我仔唔會做乜都啱，我都好想人畀機會我仔，『畀機會』三個字好寶貴。」

即使Torres背負輿論壓力，仍會勇敢捍衛媽媽，見到陌生人舉機拍千嬅，他會衝上前阻止對方。千嬅雖然作為媽媽，但反而從兒子身上學會了很多，說到此她不禁感觸落淚：「佢咁細個，係初心，令我觀照自己嘅初心，喺我人生最低落最困難，就係我仔救醒我。」

千嬅講起兒子便特別感觸。

領悟快樂真諦

芷珊問到現階段的她是否快樂，經歷風浪後的千嬅領悟箇中真諦，再度拋下金句：「以前嘅唔快樂，係要令自己更快樂。」

至於10年後有何鋪排，她直言若從楊千嬅出發，會繼續做live演唱會，指演唱會不僅是音樂，而是分享人生；若從媽媽及太太角度，希望將生活專注放在家人身上：「我想陪伴個仔成長，慢慢老去。」

千嬅還向芷珊分享一個小秘密，她透露偷偷背著丁生偷買了數支Torres出世年份的香檳作收藏，由於不能讓丁生知道，她將香檳寄存在朋友家，並再自爆不是第一次：「成日喺出面買完嘢寄居人哋屋企，冇人知！」

千嬅隨著年紀增長領悟歌詞真諦，綵排時感觸到喊。

芷珊覺得很內疚

節目尾段，芷珊分享與千嬅訪談後的感受，指千嬅在他們朋友圈是個堅強女子，從來沒呻過辛苦或不開心。

因此事件發生後，大家認為不打擾是最好的支持，但芷珊聽到千嬅這一句話，令她感到很內疚：「原來有大半年真係一個人都冇搵佢，聽落覺得好內疚，如果早啲畀支持同佢傾吓偈，可能冇咁難過。」

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