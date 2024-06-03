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靚媽精明眼｜天氣轉熱雞蛋易變壞致沙門氏菌感染 要延長保鮮「蛋尖要朝上還下」？

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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雞蛋保存方法。

雞蛋營養價值高，向來是港人家中廚房常備的食材，隨住本港天氣開始轉熱，雞蛋在常溫下能保存的時間不長、容易變質，即使放冰箱也容易壞掉。雞蛋的保存很重要，因為生吃或進食未經煮熟的蛋，有可能導致沙門氏菌感染，可構成嚴重的健康風險，甚至危及生命，對高危人士的風險尤其大。

本港食物安全中心表示，蛋的內外都有可能被沙門氏菌污染。蛋殼如被糞便污染，細菌可能會透過蛋殼上的小孔或裂紋進入蛋內。此外，沙門氏菌亦可在蛋殼尚未形成時，經家禽受感染的生殖組織入侵蛋內。受沙門氏菌污染的蛋外表看來可能與正常無異。

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雞蛋保存︱雞蛋常溫下保存定放入雪櫃？

本港食物安全中心建議，有殼蛋應貯存在陰涼乾爽的地方，最好存放在雪櫃內，並應按照先入先出的原則使用，優先使用生產日期較早的蛋及其製品。

澳門食品安全資訊則指，雞蛋容易腐壞，建議最好按「上熟下生」存放在雪櫃，因為低溫貯存可以減慢沙門氏菌等細菌的生長；另外，若雞蛋已存放於冷藏溫度內，應繼續保持，以免溫差令雞蛋表面產生「倒汗水」，有利細菌透過蛋殼上的小孔滲入蛋內，令雞蛋受污染。

雞蛋保存︱雞蛋貯存前要清洗嗎？

澳門食品安全資訊指出，雞蛋是雞隻經由泄殖腔生產出來，有可能在生產過程中或受環境的排泄物所污染，沾上細菌，而雞蛋的外殼有一層很薄的保護膜，即表層膜，以保護雞蛋免受細菌由蛋殼上的微細小孔入侵，若未進食便清洗雞蛋，細菌反而容易透過小孔進入蛋內，加快雞蛋變質。故此，雞蛋是不應清洗後貯存的。

一般從超巿買回來的包裝雞蛋，有些是在上架前進行商業加工處理過程中已按指定方式清洗。另外散裝售賣的雞蛋則可能未經清洗，如果雞蛋的外殼有污物，可用乾布或紙巾抹拭後再放入雪櫃內貯存，亦可用獨立蛋盒保存，避免污染其他食品。若雞蛋非洗不可，在清洗後應隨即煮熟。

雞蛋保存︱「蛋尖要朝上還下」？

方麗影博士表示擺放雞蛋時，把蛋尖向下，可以令雞蛋不易變質。她按照雞蛋結構解釋，雞蛋氣囊大小與其新鮮程度有直接關係。雞蛋較圓一端有氣囊，當蛋尖向下，氣室則向上，雞蛋會處於最自然狀態。相反，蛋尖向上，會令氣室內殼膜受壓而脫離蛋殼，並影響保護膜，令雞蛋較易變質。

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