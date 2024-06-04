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癌症殺手｜女子平日身體健康一年內突患3種癌　醫生：2大因素極關鍵

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【癌症／遺傳／肺癌／結腸癌／甲狀腺瘤】除了生活作息及飲食習慣外，遺傳基因亦可誘發癌症！內地一名65歲女子平日身體健康，去年確診肺癌及結腸癌，經手術切除不久後，又繼而發現患上甲狀腺多發結節，令她不禁大嘆：「為甚麼偏偏是我？」有醫生解釋，同時患上2種以上癌症的患者其實並不少見，而事主的狀況疑與兩大因素相關。

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綜合內媒及《新浪看點》報道，該名女子去年初剛完成肺癌及結腸癌手術，上月於杭州市婦產科醫院複診時，再被發現患上甲狀腺瘤，其中右側腺葉內結節含TI-RADS 5類及TI-RADS 4類，其餘結節為TI-RADS 3類，院內甲乳外科吳岳光副主任懷疑結節並非良性，建議盡快進行穿刺。

事主隨後聽從醫生建議，確定結節性質，不久後便進行手術切除右側甲狀腺腺葉及峽部，並進行中央區淋巴結清除術，術後病理報告證實她患上「甲狀腺微小乳突癌」，幸而處理及時，康復良好，事後只需配合內分泌治療即可。由於事主過去一直身體健康，未料即將踏入7旬時卻一年內患上多種癌症，令她不禁大嘆：

去年剛做完兩場手術，怎麼今年又有疑似新發的癌症！

醫生：2大致癌因素極關鍵

吳醫生解釋指，臨床上病人同時罹患兩種或以上癌症的比例並不少見，但一般具有關聯性，例如甲狀腺癌合併乳癌、乳癌合併肺癌等，如事主一般同時患有三種互相獨立的癌症的情況，則較為少見。

據悉，事主姐姐過去因卵巢癌去世，雖然其父母是否曾患癌並不得而知，但相信事主情況與家族遺傳基因以及環境因素，例如地方性、不良生活習慣及長期勞累等息息相關。醫生強調指，45歲以上人士平日應定期進行常規體檢，例如甲狀腺、乳房、腹部B超，胸部CT等，假如發現異常亦應盡早求醫治療；此外，假如兒童於幼時，甲狀腺曾接觸大量電離輻射，例如X光及CT照射等，可致甲狀腺癌風險增高，因此家長亦應避免讓孩子接觸非必要電離輻射。

甲狀結節大部分為良性

醫生又指出，甲狀結節絕大部分屬於良性，假如發現患上甲狀腺結節，根據結節的惡性程度和大小可分為一至六級（TIRADS1-6級），3級以下的多為良性結節，每半年B超追蹤觀察即可；而不少研究顯示TIRADS4a級甲狀腺結節有5%至10%可能為惡性，4級以上結節則需要尋求專業腫瘤外科醫生進行評估診斷。

5大常見徵狀

甲狀腺癌的早期徵狀並不明顯，容易令人忽略或以為是其他疾病，當中較常見的徵狀包括：

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甲狀腺癌6大常見成因

甲狀腺癌的成因至今仍不明，醫學界推測有可能與以下因素有關：

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