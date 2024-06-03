屯門虐兒案︱1歲女嬰左腦萎縮重置頭顱骨手術成功　雪兒父母：感謝大家集氣祝福

▲ 屯門受虐女嬰雪兒左腦萎縮重置頭顱骨手術成功。

【屯門保母虐兒案/左腦萎縮/全城集氣】屯門一名1歲大女嬰「小雪兒」，今年1月交由社區保母照顧期間疑遭虐待導致腦出血，小雪兒至今留院4個多月，並於今日早上進行重置頭顱骨手術。關注事件的團體「香港關懷力量」剛剛在社交平台上指，經歷3個多小時的手術後，小雪兒父母剛證實手術順利完成。小雪兒現在已經甦醒，並在ICU繼續接受觀察。醫生明天會再觀察她喝水的情況，但強調這兩天仍然是十分關鍵，需要留意會否發生併發症。團體又引述小雪兒媽媽指，感激全港市民的集氣。

小雪兒今做重置頭顱骨手術

小雪兒媽媽Amy在昨晚（2日）播出的《東張西望》中受訪表示，小雪兒目前腦部情況變壞，最新腦素描影像報告，「右邊紋路可能清晰，左邊則呈一片空白」，顯示左腦萎縮，故需要盡快手術。

女兒將於今日早上接受重置頭骨手術，由於小雪兒日漸長大，之前手術取出的頭骨仍維持原有大小，令今次手術難度倍增。Amy又指，由於之前取出的頭骨儲存在雪櫃，已變成「死骨」，即使填補在原位也只屬保護作用，而且有機會被身體當作外來物排斥，因而面對極大風險。

小雪兒疑遭社區保母虐待

事發於今年1月25日，當時9個月大的小雪兒在社區保母照顧期間抽搐昏迷，被送進屯門醫院診斷後，發現腦內有血塊，醫生認為女嬰傷勢有可疑，於是報警。入院初期，醫生已發現小雪兒雙眼嚴重出血，而這種傷害是屬於人為因素，絕不是先天性的問題。而小雪兒亦因此而出現纖維膜增生，早前視網膜脫落，已確定將來影響終身視力。

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小雪兒入院至今4個多月，情況持續轉差，今年5月小雪兒接受磁力共振檢查，惟報告結果並不理想。醫生發現小雪兒腦部已經出現大面積的萎縮壞死，而於入院初期暫時移除的頭骨，亦因為小雪兒的長大，頭顱與頭骨現在已經出現差距，難以重新接回頭骨。

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