失眠救星丨不吃藥4招解決失眠煩惱　醫生推介1款助眠飲品效果比牛奶更好

▲ 醫生分享4招不吃藥，解決失眠煩惱之道。

【失眠／睡眠／安眠】失眠是許多都市人的通病，曾有調查顯示，220萬港人正飽受失眠困擾。台灣有醫生日前在節目中分享，自己因繁忙工作，情緒長期處於緊繃狀態，因此也有失眠困擾。但他透過4個簡單方法，在不需要服藥的情況下，成功改善失眠煩惱，不妨參考。

據台灣TVBS健康2.0網路節目《如果云知道》，皮膚科醫師簡銘成分享自己的失眠經歷，指自開診所後工作繁忙，整天腦部強力運轉，導致晚上難以成眠；且生理鬧鐘一響，更會提早2小時便自動醒過來。

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4招簡單助眠方法

而簡銘成分享了4個有效對抗失眠的方法，首先是睡前1小時不要看手機，避免藍光影響大腦；第二是一周3次早上做心肺運動，每次30分鐘，讓心跳達到130下；第3是睡前做肌肉伸展，慢慢提高副交感神經頻率，動作範圍包括肩頸、胸肌和前鋸肌、腿部肌肉，每個動作約做20秒；至於最後是在睡前半小時到1小時，進食益生菌，以調整大腦血清素和多巴胺，有助眠之效。

醫生：睡前飲熱水有助放鬆入眠

失眠飲一杯熱鮮奶更好瞓？坊間一直流傳此說法，但台灣外科醫師江坤俊就分享，牛奶中雖然有一種成分叫「色胺酸」，可合成血清素及褪黑激素，正合睡眠所需。但由於大腦中有血腦障壁，會阻礙色胺酸吸收，因此飲再多牛奶也未必有用。

反而，他指出同以科學角度來看，飲熱水同樣有效，且熱量更遠低於鮮奶。他並提醒，當補充胺基酸到人體真正合成蛋白質的時間，需要5至6個鐘頭，基本上睡前喝牛奶到成功合成褪黑激素時，可能已經天亮。因此他建議，睡前可飲熱水取代鮮奶。

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