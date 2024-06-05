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公屋裝修｜港男自行設計277呎公屋單位間1房1廳　重用舊傢俬慳錢1地方設計被批「嘥位」

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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港男自行設計277呎公屋單位，為慳錢間1房1廳重用舊傢俬，但有1個地方被批評「嘥位」。

【公屋裝修/公屋設計】能夠上樓，不少人都會豪改單位，不過亦有人選擇簡單裝修，務求「慳到盡」。近日有港男於網上討論區發文，表示自己即將入伙277呎公屋單位，希望能以最慳錢的方法完成裝修，他又自行繪製單位平面圖，採用半開放式睡房，與客廳空間合拼，傢俬上則使用舊有的電器和高架床，由於裝修費主要由家人負擔，因此務求「慳得就慳」，他亦向網民詢問意見會如何設計單位。

公屋裝修｜港男自行設計277呎公屋單位

該名港男於香港討論區以「一個人住277呎公屋，咁整好唔好？」為題發文，表示自己即將入伙277呎高層公屋單位，為了以最慳錢方法裝修，他自行繪製單位平面圖，從平面圖中可見，版主將睡房對向廚房，而冷氣另外安裝於廚房門後位置，風口位對著睡床。客廳並未考慮擺放其他傢俬，寬闊的空間只計劃在睡房對開擺放電視及門口旁放置單車。

港男分享自己繪製的設計圖。（香港討論區圖片）

公屋裝修｜用舊傢俬慳錢 客廳留空間玩樂器

他又列出幾個設計特點。由於他平日外出會使用單車，因此需方便單車出入，而單位設有玄關和露台，可栽種植物。

單位間隔方面，版主希望採用半開放式睡房，與客廳合併空間，不時可以利用多餘空間玩樂器，拉大提琴。而房門則考慮用趟門或摺門，對向露台的窗會使用摺窗，他指因為露台面向正北，可望山景和樓景，白天也會有陽光反射入屋，估計會冬暖夏涼，不太擔心因季節的溫度變化而使用電器保持恆溫。

露台向正北，預計每年會開冷氣嘅日子唔會好多。開揚樓加山景，有樓反射陽光入屋，我估冬天唔會太凍。

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版主亦表示，由於舊公屋，廚廁不會有改動，而且也要預留露台空間擺放洗衣機同晾衣服。傢俬方面，因預算有限，會使用舊有的窗口式冷氣、舊有高架床及電器。他又指由於買屋和裝修的費用主要由家人支付，所以希望「裝修用料越精簡越好，慳得就慳」。他亦向網民詢問意見，會如何裝修該單位。

即睇全港6區最靚海景公屋

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    公屋裝修｜網民建議1位置留更多空間

    帖文一出，不少網民提出建議，有人指可以考慮訂製「上床下桌」組合，節省不少空間；也有人建議「睡房當然係放係右下角啦，起碼唔會嘥咗啲位個廳都大啲啦」、「做過室內設計，俾少少出面9成設計公司都會用嘅建議俾你，左下角放單車，右下角做開廚，改咗度房門由廚房變做睡房」、「已購入的單位。可以拆廚房改3房，如公屋廚房門唔可以拆。」

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