《東張西望》23.6點再高踞收視榜首　《家族榮耀之繼承者》150萬觀眾收看排第二

▲ 《東張西望》

翡翠台上周（5月27日至6月02日）收視出爐，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高23.6點（153萬觀眾），踞上周收視榜首。

處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視21.5點（139萬觀眾）；由佘詩曼、林峯主演《家族榮耀之繼承者》最高收視23.2點（150萬觀眾），踞收視榜第二位；鄭則士、冼靖峰主演《神耆小子》上周大結局最高收視20.4點（133萬觀眾），暫成為今年第二線劇最高收視劇集。

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▲ 《家族榮耀之繼承者》

《芷珊約您》最高收視17.3點

梁芷珮主持旅遊節目《沙特阿拉伯潮什麽》最高收視13.6點（89萬觀眾）；已為人父母的袁偉豪、張寶兒、森美和吳若希擔任主持的真人騷節目《學神爸媽 Get Set Go!》最高收視13.9點（91萬觀眾）。

周六晚《萬眾同心公益金》最高收視19點（124萬觀眾）；周日播出綜藝節目《福祿壽訓練學院》最高收視18.6點（121萬觀眾），周日晚黎芷珊主持《芷珊約您》，今集嘉賓女歌手楊千嬅，最高收視17.3點（112萬觀眾）。

▲ 《芷珊約您》