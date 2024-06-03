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《東張西望》23.6點再高踞收視榜首　《家族榮耀之繼承者》150萬觀眾收看排第二

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 38 分鐘前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

《東張西望》

翡翠台上周（5月27日至6月02日）收視出爐，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高23.6點（153萬觀眾），踞上周收視榜首。

處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視21.5點（139萬觀眾）；由佘詩曼、林峯主演《家族榮耀之繼承者》最高收視23.2點（150萬觀眾），踞收視榜第二位；鄭則士、冼靖峰主演《神耆小子》上周大結局最高收視20.4點（133萬觀眾），暫成為今年第二線劇最高收視劇集。

家族榮耀之繼承者丨台前幕後為佘詩曼慶生＋慶功宴　阿佘讚劇中黃浩然豪爽願做「提款機」

《家族榮耀之繼承者》

《芷珊約您》最高收視17.3點

梁芷珮主持旅遊節目《沙特阿拉伯潮什麽》最高收視13.6點（89萬觀眾）；已為人父母的袁偉豪、張寶兒、森美和吳若希擔任主持的真人騷節目《學神爸媽 Get Set Go!》最高收視13.9點（91萬觀眾）。

周六晚《萬眾同心公益金》最高收視19點（124萬觀眾）；周日播出綜藝節目《福祿壽訓練學院》最高收視18.6點（121萬觀眾），周日晚黎芷珊主持《芷珊約您》，今集嘉賓女歌手楊千嬅，最高收視17.3點（112萬觀眾）。

《芷珊約您》

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