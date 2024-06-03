小雪兒被虐｜一月初被虐女嬰「小雪兒」 順利完成頭骨手術需密切監察

▲ 年僅9個月大的「小雪兒」今年1月，疑被社區保母虐待至腦部受創。(香港關懷力量FB專頁）

一歲大女嬰「小雪兒」，今年1月疑被照顧的社區保母虐待致後腦出血，一直留醫屯門醫院。女童昨日接受重置頭顱骨的手術，母親透露手術風險極大。關注組織今引述父母表示，手術已順利完成，未來兩天觀察期十分關鍵。

女童母親受訪時表示，最新腦素描的影像報告顯示左腦萎縮，因此必須盡快進行手術。由於小雪兒日漸長大，早前手術取出的頭骨與女兒目前頭顱大小已有距離，故需要於後腦位置取出手指大小的完好頭骨，以填補前方頭骨之間位置。另外，由於早前取出的頭骨已成「死骨」，有機會被身體當作外來物體，手術風險極大。

直至今日晚上約6時許，關注組織引述雪兒父母表示，歷時三個多小時的手術順利完成。小雪兒現在已經甦醒，並在深切治療部繼續接受觀察，這兩天仍然是十分關鍵，需要留意會否發生併發症。

腦神經外科專科醫生黃秉康向本報表示，為腦部創傷患者重置頭顱骨，希望可以幫助腦部復康、以及減低外觀造成影響。他表示，一般而言會取回患者頭骨填滿，並以線、金屬扣等物料作連接。

黃表示，頭骨重置手術不算極高風險，不過需要留意幼童會否感染、另外俗稱的「死骨」由於已離開身體，重新置入時頭骨人體細胞或已消失，身體只辦認置入的頭骨為鈣化物，有機會將頭骨吸收，因此仍需監察手術的作用。

至於「小雪兒」腦部萎縮，黃秉康相信屬腦創傷帶來結果，預料治療方向是減少併發症為主，例如腦部損傷對手腳活動能力的影響。不過他坦言，腦部受創後治療手段有限，而復元的時間以及幅度亦因人而異。

事發於今年一月初，當時9個月大女嬰小雪兒交由仁愛堂訓練的社區保姆照顧期間，疑遭保姆虐待，腦部出現血塊及左眼腫脹，父母發現後將女兒帶到急症室，當值醫生認為女童傷勢可疑並報警，終揭發事件。

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