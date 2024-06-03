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47人初選案｜戴耀廷區諾軒等5名被指組織者被告　6.25求情料需時3天

社會

發布時間： 25 分鐘前

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戴耀廷區諾軒等5名被指組織者被告，6月25日求情料需時3天。（資料圖片）

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪，14人被裁定罪成，戴耀廷等31人則認罪。司法機構網站顯示，法庭將於6月25日，先處理5名被指是組織者的認罪被告戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟及經審訊後被定罪的吳政亨之求情，料需時3天。

本案為高等法院案件，不設陪審團，主審法官為《國安法》指定法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。

16名否認控罪的被告包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信及余慧明。除劉偉聰及李予信外，其餘14人均罪成。

31名已認罪被告為戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠及伍健偉。

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記者：陳曉欣

岑子杰 譚得志 國安法 劉頴匡 黃之鋒 戴耀廷 法官 范國威 區諾軒 梁國雄

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