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雞蛋營養｜蛋黃膽鹼比蛋白的高出286% 嬰幼兒每日最多食多雞蛋？

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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雞蛋的營養價值非常高。

【兒童健康/蛋黃蛋白營養/雞蛋營養/雞蛋】雞蛋營養價值高，家家戶戶的雪櫃基本上都有雞蛋，但你們知道雞蛋的營養價值有多高嗎？雞蛋殼的顏色越深營養價值越高嗎？嬰幼兒每日可以食多少隻雞蛋？食雞蛋只食蛋黃不食蛋白可以嗎？哪種雞蛋的烹飪方法最容易被人體吸收呢？

雞蛋營養︱蛋黃與蛋白營養那個更高？

坊間有說法指，由於蛋黃中含有較高的膽固醇，吃雞蛋時只吃蛋白不吃蛋黃。實際上，蛋黃中不但富含膽固醇，也富含卵磷脂，人體食用雞蛋後其體內的卵磷脂能使膽固醇顆粒變小，並保持懸浮狀態，可以在一定程度上阻止膽固醇和脂肪在血管壁上沉積。

米施洛營養師曾詳細分析，蛋黃有奧米加3脂肪酸，包括DHA同EPA，對眼睛同腦部發展同健康好有關係，而且蛋黃的脂溶性維他命A、D、E，更是蛋白沒有的。蛋黃也是攝取膽鹼(Choline)好好的食物來源，而膽鹼對神經系統、正常腦部運作(包括肌肉收縮、記憶、思想等)都好重要，是形成神經傳導物質乙醯膽鹼(Acetylcholine)重要嘅成份，而蛋黃的膽鹼比蛋白的高出286%！另外，蛋黃內的礦物質，包括鈣、鐵、鋅、磷等都比蛋白高！

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雞蛋營養︱蛋殼顏色與營養價值有關嗎？

市面上的雞蛋蛋殼顏色有白色、紅色、青色、褐色等，坊間有說法認為蛋殼顏色越深雞蛋越有營養。其實，蛋殼的顏色主要是由一種叫做卵殼卟啉的物質決定的。例如，有些雞的血液中的血紅蛋白代謝可產生卵殼卟啉，因而蛋殼呈淺紅色；而有些雞如來航雞、白洛克雞等不能產生卵殼卟啉，因而蛋殼呈現白色。換句說法來說，蛋殼的顏色是由遺傳基因決定的，與雞蛋的營養價值並沒有直接關係。

雞蛋營養︱嬰幼兒每日可以食多少隻雞蛋？

衞生署建議2至5歲兒童每天進食1両半至3両肉，而6至11歲兒童則是每天進食3至5両肉，一隻蛋相當於1両肉。為確保營養均衡，兒童可以每天進食1至2隻蛋，然後以其他肉類來滿足每天的蛋白質需求。

不過要注意的是，對於6至8個月的嬰兒，只建議試吃蛋黃不吃蛋白，因為蛋白容易產生致感反應，直至8個月大後，可嘗試吃蛋白。嬰幼兒吃雞蛋有兩種做法：一是將雞蛋煮熟，取1/4蛋黃用開水或米湯調成糊狀；二是在奶鍋中放入牛奶，然後打進蛋黃，邊用小匙順時針攪，邊用小火慢慢地熬，最後成為蛋奶羹。

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雞蛋營養︱雞蛋哪種食法最容易吸收？

雞蛋吃法多種多樣，就營養的吸收和消化來講，煮蛋為100%，炒蛋為97%，嫩炸為98%，老炸為81.1%，開水、牛奶沖蛋為92.5%，生吃為30%~50%。換句說話來說，煮雞蛋是最佳的吃法，但要註意細嚼慢咽，否則會影響吸收和消化。不過，對兒童來說，還是蒸蛋羹、蛋花湯最適合，因為這兩種做法能使蛋白質松解，很容易被身體消化吸收。

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