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雞蛋營養｜4孩明星之家日消耗10隻雞蛋　拆解雞蛋的8大營養價值

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 17 小時前

最後更新： 20 分鐘前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

藝人Bob（林盛斌）與太太黃乙頤家中每日最高消耗10隻鷄蛋。

【TVB藝人/林盛斌/雞蛋/雞蛋營養】藝人Bob（林盛斌）與太太黃乙頤育有三女一子，再加2個工人姐姐，Bob早前展示家中雪櫃目測有過百隻雞蛋，Bob嫂接受TOPick訪問時表示每日至少消耗6隻雞蛋，多則更會高達10隻。雞蛋作為家中必備的食材，皆因是雞蛋營養豐富，屬優質蛋白質來源，一隻中型雞蛋的蛋白質含量，與一両肉（約乒乓球大小）相若，究竟雞蛋對小朋友的成長有多大影響，TOPick立即為各位靚媽拆解。

雞蛋營養︱雞蛋的營養價值有多高？

 認可營養師（香港營養師學會）吳耀芬（Kathy）表示，雞蛋最豐富的營養是蛋白質，是細胞、肌肉生長的重要材料，亦可構成血液中的球蛋白、血紅蛋白、抗體等免疫細胞，促進生長發育及免疫系統的發展。對已建立的組織也具有修補的功能及維持身體中的酸鹼及水的平衡、也有助營養素的運輸。

另外，雞蛋也是鐵質的主要來源，鐵質負責製造紅血球中的血紅素，有助把營養及氧氣運輸至全身的細胞，包括大腦細胞，如缺乏鐵質，可能影響孩子的早期大認知功能、專注力及運動發展。

還有，維他命B12有助製造紅血球，保持神經系統健康及幫助蛋白質的新陳代謝，如缺乏維他命B12會有增加貧血的機會。卵磷脂促進兒童大腦和神經系統正常發育。

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雞蛋營養︱嬰幼兒每日可以食多少隻雞蛋？

衞生署建議，2至5歲兒童每天進食1両半至3両肉，而6至11歲兒童則是每天進食3至5両肉，一隻蛋相當於1両肉。為確保營養均衡，兒童可以每天進食1至2隻蛋，然後以其他肉類來滿足每天的蛋白質需求。

不過要注意的是，對於6至8個月的嬰兒，只建議試吃蛋黃不吃蛋白，因為蛋白容易產生致感反應，直至8個月大後，可嘗試吃蛋白。嬰幼兒吃雞蛋有兩種做法：一是將雞蛋煮熟，取1/4蛋黃用開水或米湯調成糊狀；二是在奶鍋中放入牛奶，然後打進蛋黃，邊用小匙順時針攪，邊用小火慢慢地熬，最後成為蛋奶羹。

雞蛋營養︱雞蛋哪種食法最容易吸收？

雞蛋吃法多種多樣，就營養的吸收和消化來講，煮蛋為100%，炒蛋為97%，嫩炸為98%，老炸為81.1%，開水、牛奶沖蛋為92.5%，生吃為30%~50%。換句說話來說，煮雞蛋是最佳的吃法，但要註意細嚼慢咽，否則會影響吸收和消化。不過，對兒童來說，還是蒸蛋羹、蛋花湯最適合，因為這兩種做法能使蛋白質松解，很容易被身體消化吸收。

家長要注意應減少讓小朋友進食經加工的蛋，如鹹蛋、鐵蛋、鹵水蛋等，以減少過多的鹽份攝取。另外，雞蛋裏的細菌如腸炎沙門氏菌等，需要經過高溫殺滅，應煮熟雞蛋來減少細菌及寄生蟲的感染。

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雞蛋營養︱雞蛋常溫下保存定放入雪櫃？

本港食物安全中心建議，有殼蛋應貯存在陰涼乾爽的地方，最好存放在雪櫃內，並應按照先入先出的原則使用，優先使用生產日期較早的蛋及其製品。

澳門食品安全資訊則指，雞蛋容易腐壞，建議最好按「上熟下生」存放在雪櫃，因為低溫貯存可以減慢沙門氏菌等細菌的生長；另外，若雞蛋已存放於冷藏溫度內，應繼續保持，以免溫差令雞蛋表面產生「倒汗水」，有利細菌透過蛋殼上的小孔滲入蛋內，令雞蛋受污染。

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