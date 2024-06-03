盛事活動｜WATERBOMB再發聲明致歉　為首日散場取行李混亂解畫

▲ WATERBOMB主辦單位再發聲明致歉，為首日散場取行李混亂解畫。（旅發局圖片）

至於韓國Hip Hop濕身音樂節「WATERBOMB 2024」今年首度來港舉辦，惟上周六（1日）活動首日結束時，遇上打風兼大雨，散場時出現認領行李混亂，參加者不滿等候數小時領回隨身物品，批評處理失當。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今午（3日）出席「好客之道」活動後表示，政府十分關注事件，不希望外界誤會「在本港發生的盛事都做得不好」。主辦單位今日亦發聲明再次致歉，指受天氣影響引致行李帳幕受損，影響取行李安排，稱已虛心檢討，並在翌日增派人手等措施，完場順暢，會免同類事情再次發生。

WATERBOMB 2024香港站，邀請到韓國人氣歌手泫雅、Rain、Jay Park、Jessi、權恩妃等來港演出，吸引不少市民及旅客來港捧場。 不過上周六受颱風及大雨影響，不少參加者散場時排長龍等取回隨身物品，濕身呆等數小時，因而被鬧爆安排混亂。

楊潤雄昨午回應事件，他指當局關注上周WATERBOMB音樂節安排混亂，不希望外界誤會「在本港發生的盛事都做得不好」，事後已提點及要求主辦單位為突發事件準備應對方案。

活動主辦單位WATERBOMB HK，及北京亦通亦和⽂化傳媒有限公司、ECHO HK，今晚再發聲明向受影響人士致歉，表示全面檢視活動策劃，虛心檢討。

大雨致行李牌溶化 無人認領行李將送交警署

主辦方解釋，部份寄存行李帳幕及更衣室被颱風及不穩定天氣引致嚴重受損，要即時緊急維修，延至改發1號戒備信號後安排入場。原本寄存行李帳幕縮減剩一半，加上部份行李牌被雨水溶化，部份觀眾散場時未能適時取回個人物件，已在翌日安排認領，現仍有極少量行李未領取，會妥善保存一星期，如無人認領，將按警方建議送到油麻地警署暫放，如需要任何協助，可聯絡該公司（電話：+852 52279172）。

主辦方又指，已即時檢討，活動第二日（2日）調整措施，包括在沒有天雨影響下，準時在下午1時開放入場，表演於下午1時30分開始。而⁠大會亦暫停存放服務，向所有參加者派發防水儲物袋；⁠同時增派人手維持秩序及改善活動體驗，觀眾入場順暢，完場安排暢順，亦沒有出現人龍。

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該主辦方又指，今次是獨立商業活動，希望藉此引入海外音樂節到香港，並沒有領取政府任何資助。而截至今日（3日）下午，已完成舞台和其他活動設施拆卸工程。

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責任編輯：TOPick港聞組