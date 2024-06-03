  • 24°C
香港時間 : 2024603日 (一) 22:19
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

盛事活動｜WATERBOMB再發聲明致歉　為首日散場取行李混亂解畫

社會

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

WATERBOMB主辦單位再發聲明致歉，為首日散場取行李混亂解畫。（旅發局圖片）

至於韓國Hip Hop濕身音樂節「WATERBOMB 2024」今年首度來港舉辦，惟上周六（1日）活動首日結束時，遇上打風兼大雨，散場時出現認領行李混亂，參加者不滿等候數小時領回隨身物品，批評處理失當。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今午（3日）出席「好客之道」活動後表示，政府十分關注事件，不希望外界誤會「在本港發生的盛事都做得不好」。主辦單位今日亦發聲明再次致歉，指受天氣影響引致行李帳幕受損，影響取行李安排，稱已虛心檢討，並在翌日增派人手等措施，完場順暢，會免同類事情再次發生。

WATERBOMB 2024香港站，邀請到韓國人氣歌手泫雅、Rain、Jay Park、Jessi、權恩妃等來港演出，吸引不少市民及旅客來港捧場。 不過上周六受颱風及大雨影響，不少參加者散場時排長龍等取回隨身物品，濕身呆等數小時，因而被鬧爆安排混亂。

楊潤雄昨午回應事件，他指當局關注上周WATERBOMB音樂節安排混亂，不希望外界誤會「在本港發生的盛事都做得不好」，事後已提點及要求主辦單位為突發事件準備應對方案。

活動主辦單位WATERBOMB HK，及北京亦通亦和⽂化傳媒有限公司、ECHO HK，今晚再發聲明向受影響人士致歉，表示全面檢視活動策劃，虛心檢討。

大雨致行李牌溶化　無人認領行李將送交警署

主辦方解釋，部份寄存行李帳幕及更衣室被颱風及不穩定天氣引致嚴重受損，要即時緊急維修，延至改發1號戒備信號後安排入場。原本寄存行李帳幕縮減剩一半，加上部份行李牌被雨水溶化，部份觀眾散場時未能適時取回個人物件，已在翌日安排認領，現仍有極少量行李未領取，會妥善保存一星期，如無人認領，將按警方建議送到油麻地警署暫放，如需要任何協助，可聯絡該公司（電話：+852 52279172）。

主辦方又指，已即時檢討，活動第二日（2日）調整措施，包括在沒有天雨影響下，準時在下午1時開放入場，表演於下午1時30分開始。而⁠大會亦暫停存放服務，向所有參加者派發防水儲物袋；⁠同時增派人手維持秩序及改善活動體驗，觀眾入場順暢，完場安排暢順，亦沒有出現人龍。

點擊圖片放大
+2

該主辦方又指，今次是獨立商業活動，希望藉此引入海外音樂節到香港，並沒有領取政府任何資助。而截至今日（3日）下午，已完成舞台和其他活動設施拆卸工程。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：TOPick港聞組

 

 

文化體育及旅遊局 音樂 表演 文娛藝術 香港 楊潤雄 颱風

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

集體中毒｜加拿大航班爆「高度傳染性病毒」　30人集體病發出事前均去過一地
集體中毒｜加拿大航班爆「高度傳染性病毒」　30人集體病發出事前均去過一地
食用安全︱這種杯別用來裝熱咖啡　專家警告：恐釋出毒素吃下肚
食用安全︱這種杯別用來裝熱咖啡　專家警告：恐釋出毒素吃下肚
天使綜合症│何雁詩公布兒子病況後首發文　指囝囝笑聲為生活帶來力量
天使綜合症│何雁詩公布兒子病況後首發文　指囝囝笑聲為生活帶來力量
【中小學試題】初中中文搶分練習題答案　白話文分段練習學習段落大意
【中小學試題】初中中文搶分練習題答案　白話文分段練習學習段落大意
急症室最長等候時間（06月03日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月03日 時間16:05）