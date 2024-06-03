雞蛋陷阱｜4歲男童吃溏心蛋後離奇身亡　雞蛋是沙門氏菌食物中毒元兇？

▲ 雞蛋必須徹底煮熟才可以讓兒童進食。

【雞蛋/溏心蛋/細菌/沙門氏菌】雞蛋是港人餐桌上的常客，烹飪方法更加多元化，包括早餐時常會吃烚蛋、炒蛋、奄列、班尼迪蛋等，午晚餐時經常進食的蒸水蛋、蝦仁炒蛋，而且很多人喜歡食溏心蛋。各位媽媽們要留意，兒童要盡量避免溏心蛋，因為隨時可能感染沙門氏菌導致食物中毒，嚴重更可引致死亡。

提到雞蛋背後隱藏的危機，通常是與徹底煮熟有關。內地上個月發生一宗悲劇，1名4歲男童進食雞蛋後死亡。原來男童的嫲嫲知道孫子喜歡吃蛋黃半生熟的溏心蛋，便把家中的雞蛋全部煮成溏心蛋，放入雪櫃分幾天進食。

醫生指出，男童的致命元兇正正是溏心蛋，由於溏心蛋沒有完全煮熟，加上放置在雪櫃的時間過長，滋生了大量細菌，當中最常見的致病菌是沙門氏菌（Salmonella），男童免疫力低，感染細菌後最終被奪去生命。

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雞蛋營養︱雞蛋與沙門氏菌食物中毒

本港食物安全衛生中心指出，沙門氏菌是本港常見引致食物中毒的致病原之一。雖然徹底煮熟食物（食物中心溫度應至少達到75℃及維持30秒）能有效殺死沙門氏菌，但吃下受沙門氏菌污染的生或未經徹底煮熟的食物，或進食在烹煮過程後再受沙門氏菌污染的即食食物，可引致食物中毒，本地及海外的流行病學調查均指出，不少沙門氏菌食物中毒個案是由於進食了蛋或蛋製品。

大部分人會在6至72小時內出現症狀，包括噁心、發燒、腹痛、腹瀉及嘔吐等，病程為2至7天。大部分情況下，患者毋須治療即可康復，但是長者、嬰兒及免疫力較弱的人病情通常較為嚴重，甚至可引致死亡。

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雞蛋營養︱嬰幼兒每日可以食多少隻雞蛋？

雞蛋必須要徹底煮熟才可以進食，而且雞蛋的營養價值非常高。衞生署建議2至5歲兒童每天進食1両半至3両肉，而6至11歲兒童則是每天進食3至5両肉，一隻蛋相當於1両肉。為確保營養均衡，兒童可以每天進食1至2隻蛋，然後以其他肉類來滿足每天的蛋白質需求。

不過要注意的是，對於6至8個月的嬰兒，只建議試吃蛋黃不吃蛋白，因為蛋白容易產生致感反應，直至8個月大後，可嘗試吃蛋白。嬰幼兒吃雞蛋有兩種做法：一是將雞蛋煮熟，取1/4蛋黃用開水或米湯調成糊狀；二是在奶鍋中放入牛奶，然後打進蛋黃，邊用小匙順時針攪，邊用小火慢慢地熬，最後成為蛋奶羹。

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雞蛋營養︱雞蛋哪種食法最容易吸收？

雞蛋吃法多種多樣，就營養的吸收和消化來講，煮蛋為100%，炒蛋為97%，嫩炸為98%，老炸為81.1%，開水、牛奶沖蛋為92.5%，生吃為30%~50%。換句說話來說，煮雞蛋是最佳的吃法，但要註意細嚼慢咽，否則會影響吸收和消化。不過，對兒童來說，還是蒸蛋羹、蛋花湯最適合，因為這兩種做法能使蛋白質松解，很容易被身體消化吸收。

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