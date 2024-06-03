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靚媽精明眼｜蛋清的白色線狀物要挑走？　拆解靚媽食雞蛋5大常見謬誤

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 16 小時前

最後更新： 33 分鐘前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

蛋清的白色線狀物要挑走？　拆解食雞蛋5大常見謬誤。

【兒童健康/蛋黃蛋白營養/雞蛋營養/雞蛋】雞蛋營養價值高，家家戶戶的雪櫃基本上都有雞蛋，雞蛋更是港人餐桌上的常客。有人擔心高膽固醇影響減肥，往往在進食雞蛋時只是蛋白不吃蛋黃，但各位靚媽又是否知道，雞蛋如何進食才最正確呢？

雞蛋營養｜只吃蛋白不吃蛋黃？

雞蛋的營養價值高，但很多人卻擔心蛋黃的膽固醇高，進食雞蛋時只吃蛋白不吃蛋黃。靚媽靚太們，你們大錯特錯，你們知道蛋黃的營養價值有多高嗎？

蛋黃含約260毫克膽固醇，根據過往營養指引，每人每天建議膽固醇攝取量不多於300毫克，一般建議每天進食不多於一隻雞蛋，但近年美國《美國民眾膳食指南》已剔除限制。

根據衞生署建議，2至5歲兒童每天進食1両半至3両肉，而6至11歲兒童則是每天進食3至5両肉，一隻蛋相當於1両肉。為確保營養均衡，兒童可以每天進食1至2隻蛋，然後以其他肉類來滿足每天的蛋白質需求。

至於未滿1歲的嬰幼兒，在進食雞蛋時則要相當講究，對於6至8個月的嬰兒，只建議試吃蛋黃不吃蛋白，因為蛋白容易產生致感反應，直至8個月大後，可嘗試吃蛋白。

雞蛋營養｜蛋黃膽鹼比蛋白的高出286% 嬰幼兒每日最多食多雞蛋？

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雞蛋營養｜只進食蛋殼深色的雞蛋？

市面上的雞蛋蛋殼顏色有白色、紅色、青色、褐色等，坊間有說法認為蛋殼顏色越深雞蛋越有營養。靚媽靚太們，其實雞蛋的營養價值是與蛋殼的顏色沒有任何關係。

其實，蛋殼的顏色主要是由一種叫做卵殼卟啉的物質決定的。例如，有些雞的血液中的血紅蛋白代謝可產生卵殼卟啉，因而蛋殼呈淺紅色；而有些雞如來航雞、白洛克雞等不能產生卵殼卟啉，因而蛋殼呈現白色。

【生活智慧】雞蛋分白蛋啡蛋粉紅蛋?　老字號蛋行解構3款街市常見雞蛋

雞蛋營養｜雞蛋要清洗後才進食？

普遍情況下，雞蛋是不用清洗的，因為弄濕蛋殼可能有利微生物進入蛋內，容易滋生細菌，例如沙門氏菌。但若雞蛋遭禽鳥糞便污染，就要用水清洗，清洗後的雞蛋應立即烹煮。

即睇雞蛋的正確保存方法

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    • 雞蛋營養｜蛋白中的線狀物要挑走？

    各位靚媽們有無發現，打蛋後發現蛋白有線狀物（chalazae）？不少靚媽可能在烹飪時會將線狀物挑走，蛋白的線狀物實際上為卵帶，用於固定蛋黃於蛋白中央，絕對沒有食用安全的問題。

    美國認證專業美學家楊美儀曾分析指，雞蛋的繫帶含有涎酸（sialic acid），也是燕窩裏有價值的成分。人體的細胞中也有涎酸，能有消除病毒的作用，是一種抗氧化物，提及吃雞蛋有助記憶力，都是這些繫帶的功效。

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