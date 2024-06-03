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天氣預報︱低壓槽料明日大雨雷暴　下周初轉晴高達31度

社會

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 4 分鐘前

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天文台表示，一道低壓槽會為華南帶來雷雨。（資料圖片）

颱風過後，本港仍連日下雨。天文台表示，一股達強風程度的偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸，該區風勢較大。同時，一道低壓槽會為華南帶來雷雨。天文台預測，明日（4日）本港大致多雲，間中有驟雨，局部地區雨勢有時較大及有雷暴。按照天文台九天天氣預測，未來數天都多雲有多雲有幾陣驟雨，而下周初天色較明朗，最高氣溫31度。

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天文台表示，一股達強風程度的偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸；本港明日吹東風4至5級，每小時平均風速介乎20至40公里；離岸及高地間中6級，即每小時平均風速41至51公里。

點擊圖片放大

天文台預料，一股偏東氣流會在本周中後期逐漸被一股偏南氣流取代，下周初廣東天氣炎熱，天色較為明朗。本港在本周六（8日）起，日間部分時間天色明朗，氣溫介乎27至31度，隨後數天最高氣溫都達31度。

天文台九天天氣預報

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責任編輯：TOPick港聞組

 

 

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