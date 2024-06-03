外遊點餐｜荷包蛋+煎蛋+太陽蛋+班尼迪克蛋　不同雞蛋煮法英文名稱

▲ 雞蛋有很多種煮法，不同的煮法有不同的英文名稱。

【雞蛋/溏心蛋/英文名稱/】雞蛋是港人餐桌上的常客，烹飪方法更加多元化，包括早餐時常會吃烚蛋、炒蛋、奄列、班尼迪蛋等，午晚餐時經常進食的蒸水蛋、蝦仁炒蛋，但不同的雞蛋烹飪方法，靚媽靚太們又知道不同雞蛋煮法的英文名稱嗎？

雞蛋英文名稱｜不同食法英文點講？

太陽蛋 / 單面荷包蛋：Sunny-side-up egg



反蛋 / 半熟荷包蛋：Over easy egg



熟蛋 / 全熟荷包蛋：Over egg / over hard egg



炒蛋：Scrambled egg



水波蛋 / 半熟水煮荷包蛋：Poached egg



半熟水煮蛋 / 糖心蛋：Soft boiled egg



全熟水煮蛋 / 烚蛋 ：Hard boiled egg 溏心蛋 Soft-boiled 班尼迪蛋 Egg Benedict

雞蛋不同煮法｜雞蛋不同煮法的卡路里

雞蛋不同煮法可以有不同的卡路里及脂肪，據食安中心引述美國農業部轄下的營養素資料實驗室數據顯示，以100克來計算，烚蛋熱量達142千卡、脂肪達9.9克；炒蛋熱量達167千卡、脂肪達12.21克；煎蛋（包括太陽蛋），熱量達190千卡、脂肪達15克；奄列熱量達157千卡、脂肪達12.03克；班尼迪蛋，熱量達287千卡、脂肪達22.55克。

至於深受歡迎的班尼迪蛋，因其中醬是由牛油同蛋黃打成，故一份2隻蛋就有553卡，差不多2.5碗白飯熱量，絕對是邪惡之選。

即睇雞蛋的正確保存方法

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