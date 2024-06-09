  • 26°C
香港時間 : 2024609日 (日) 13:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

MIRROR成員︱柳應廷演繹新作靠幻想預告唱Live有「特別」　Jer曾迷失：是否應該多迎合市場？

娛樂

撰文： 陳淑霖

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 53 分鐘前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

MIRROR成員柳應廷（Jer）推出新歌《約齊靈魂在墳墓開生日派對》。

MIRROR成員柳應廷（Jer）近日推出新歌《約齊靈魂在墳墓開生日派對》，單看歌名似乎令人感到心驚驚，Jer早前接受TOPick專訪就親自解構新作！

MIRROR成員｜Anson Lo身體響警號抽血做體檢　教主持續暈眩兼聲帶水腫

柳應廷的暗黑童話風

繼3月推出的《筆觸男孩憂鬱之死》，Jer的新歌歌名同樣是相當多字數，他解釋指歌名是在說一個故事，直言一開始見到時也沒有感抗拒。

Jer續指：「我想在今年做的三首歌中，建構出一個暗黑的童話風，故我跟填詞人周耀輝說要有一些超現實的東西，後來就說到發惡夢的話題，而且比較少有歌曲是以惡夢來延伸呢！」

他與填詞人周耀輝首度合作，原來也與隊友李駿傑（Jeremy）有關係，他說：「我一直以來都很欣賞耀輝的作品，我覺得他建構到很獨特的世界予Jeremy，一直以來也很想找他合作。」

他希望自己現場演繹這首歌時可與觀眾一起玩，故在編曲上比較震撼，也在想著演繹時會有打鼓Battle的部份，皆因鼓的節拍聲令他想起發惡夢時被追的心跳聲。

Jer柳應廷（陳慧安 攝）

Jer演繹新歌靠幻想

不少人也害怕發惡夢，《約齊靈魂在墳墓開生日派對》就帶來不同的想法，Jer說：「耀輝指發惡夢也可以很得意，不用那麼害怕，歌名也寫明是生日派對，即一群出現在惡夢的靈魂是很純真的。」Jer談起新歌時都相當開心，並指歌名是沒有改過，是連經理人花姐也很喜歡，就決定用它！

歌詞中有「每具還能動的骷髏」、「螞蟻腦」等，Jer透露耀輝在首段的歌詞設定是像電影般帶大家走進怪誕世界，他直認自己難以代入，只好靠幻想，並慶幸可順利完成錄音！

提到難度最高的，他就認為是錄和音的部份，高八度、男低音也會有，是錄了五個音步，有很多不同音域的和音。

《約齊靈魂在墳墓開生日派對》

有別市面上的廣東歌

由Jer首支個人單曲《水刑物語》至今，歌曲的主題也有別大家向來聽的廣東歌，帶來不少驚喜！

他分享道：「廣東歌會有樂迷實際會經歷到的事，如：情傷、分手，我自己喜歡的旋律在廣東歌中較少看到﹐既然旋律那麼特別，在主題上就要配搭現實生活中未必會經歷到的事！」

先想主題、然後收demo，這就是Jer做歌一套做歌方式：「以今年做的3首歌為例，我會先想好中心思想以作串連，然後就想到做Band Sound，每一首歌加起來就構成一個系列。」

最新影片推介：鄭則仕專訪

TOPick柴犬追星
神耆小子丨鄭則仕與孻仔同住喜獲好新抱　Kent哥榮升外父唔恨抱孫：我何必介入這些選擇

做音樂不應過份「企硬」

Jer對歌曲有不少想法，會選擇以圖片向團隊表達自己腦海中的畫面，當聽完曲後有畫面就會分享予填詞人，是「拋來拋去」，更感謝編曲的Carl叔叔（王雙駿）在編曲中加入Beatles曾用過的琴於Music Break當中，他大讚：「我覺得很特別，是把這首歌的生命彈了出來！」

問到Jer會否「企硬」要呈現他所想的畫面，他回應：「通常都是靠溝通，我覺得創作人不應過份『企硬』，我是有自己的立場，但都會透過溝通去達到大家也想說的畫面，這也是創作人最需要擁有的心態！」

點擊圖片放大
+6
+5

不迎合市場　建構專屬作品

在5月中，Jer在社交平台分享《筆觸男孩憂鬱之死》延伸感想時，他感謝鍾說（鍾雪瑩）寫了鼓勵他向前行的歌詞，他坦言對上的兩年也曾懷疑自己的作品，「會否太過堅持自己想說的事呢？是否應該多迎合市場呢？直至鍾說問我創作目的，我就想到自己何解要做一系列這樣的音樂。」

他有感一直以來有不少作品影響著他，而做出來的作品就是自己內心想做的，他說：「即使不是很受歡迎的旋律也好，也是我自己很喜歡的作品！鍾說的詞提醒我要繼續做，『呢啲音樂先建構到阿Jer係一個點樣嘅人』。」

Jer強調：「當跟著大眾走，那就不是我的作品與風格！我不會屈服於大眾要我做的方向，就算是大眾也喜歡的Ballad歌，也會以Jer的角度去寫，這才是自己獨特的作品！」

Jer今年有一大目標

Jer對自己的作品有懷疑，是因為歌曲點擊率、討論度嗎？他以《Dear Children》作例子，「我想透過歌曲讓大家感受到一群人一起前行的感覺，但原來不是可給予很多人力量、傳播度也沒有很高。」

他深白這個「障礙」是解決不了，只好多作現場演繹以提升傳唱度，自然大家就會接收到歌曲中的訊息，並說：「我今年請公司幫我接下Live的演出，想透過現場演繹直接傳達歌曲訊息！」

Jer想多作現場演繹，但就認為新歌不是一首大合唱的歌曲，指歌曲是澎湃、演繹時會帶來震撼性呢！

髮型：Man Chan @Chic private I salon

化妝：Mayling Suen @Annie G. Chan Makeup Centre

服裝：Swank

型造：PIPA Creative

場地：Best Partyroom @best_partyroom

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

MIRROR澳門演唱會丨尾站加送團歌驚喜與鏡粉創難忘時刻　Lokman提醒巡唱將正式完結
14:40 2024/05/17
MIRROR澳門演唱會丨尾站加送團歌驚喜與鏡粉創難忘時刻　Lokman提醒巡唱將正式完結
MIRROR成員丨AK將於7月舉行首次個人演唱會　江𤒹生積極操肌準備派福利
17:57 2024/05/10
MIRROR成員丨AK將於7月舉行首次個人演唱會　江𤒹生積極操肌準備派福利
MIRROR成員丨盧覓雪「濃妝論」激嬲神徒要求道歉　教主罕有發文反擊：我不為此感到羞恥
12:11 2024/05/17
MIRROR成員丨盧覓雪「濃妝論」激嬲神徒要求道歉　教主罕有發文反擊：我不為此感到羞恥
MIRROR成員｜Anson Lo身體響警號抽血做體檢　教主持續暈眩兼聲帶水腫
12:01 2024/05/31
MIRROR成員｜Anson Lo身體響警號抽血做體檢　教主持續暈眩兼聲帶水腫

你可能感興趣

MIRROR澳門演唱會丨尾站加送團歌驚喜與鏡粉創難忘時刻　Lokman提醒巡唱將正式完結
14:40 2024/05/17
MIRROR澳門演唱會丨尾站加送團歌驚喜與鏡粉創難忘時刻　Lokman提醒巡唱將正式完結
MIRROR成員丨AK將於7月舉行首次個人演唱會　江𤒹生積極操肌準備派福利
17:57 2024/05/10
MIRROR成員丨AK將於7月舉行首次個人演唱會　江𤒹生積極操肌準備派福利
MIRROR成員丨盧覓雪「濃妝論」激嬲神徒要求道歉　教主罕有發文反擊：我不為此感到羞恥
12:11 2024/05/17
MIRROR成員丨盧覓雪「濃妝論」激嬲神徒要求道歉　教主罕有發文反擊：我不為此感到羞恥
柳應廷 娛樂人物職業 歌手 演員 Mirror 娛樂行業 李駿傑 馮允謙 歌曲 娛樂機構

最高瀏覽

急症室最長等候時間（06月09日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月09日 時間12:05）
按摩惹禍︱男子按摩後突四肢癱瘓失禁 醫生警告：1個位置絕不能按
按摩惹禍︱男子按摩後突四肢癱瘓失禁 醫生警告：1個位置絕不能按
長沙灣虐兒案｜35歲港媽怒摑7歲女兒被捕　 心理學家教3招正向管教法
長沙灣虐兒案｜35歲港媽怒摑7歲女兒被捕　 心理學家教3招正向管教法
宅男女神丨雲浩影《Dizzy》MV瘋狂自轉變「暈」浩影　Cloud自爆閨房香噴噴【多圖】
宅男女神丨雲浩影《Dizzy》MV瘋狂自轉變「暈」浩影　Cloud自爆閨房香噴噴【多圖】
凱特王妃︱凱特王妃為缺席檢閱儀式致函致歉 期望很快回到公眾面前
凱特王妃︱凱特王妃為缺席檢閱儀式致函致歉 期望很快回到公眾面前