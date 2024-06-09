MIRROR成員︱柳應廷演繹新作靠幻想預告唱Live有「特別」　Jer曾迷失：是否應該多迎合市場？

▲ MIRROR成員柳應廷（Jer）推出新歌《約齊靈魂在墳墓開生日派對》。

MIRROR成員柳應廷（Jer）近日推出新歌《約齊靈魂在墳墓開生日派對》，單看歌名似乎令人感到心驚驚，Jer早前接受TOPick專訪就親自解構新作！

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柳應廷的暗黑童話風

繼3月推出的《筆觸男孩憂鬱之死》，Jer的新歌歌名同樣是相當多字數，他解釋指歌名是在說一個故事，直言一開始見到時也沒有感抗拒。

Jer續指：「我想在今年做的三首歌中，建構出一個暗黑的童話風，故我跟填詞人周耀輝說要有一些超現實的東西，後來就說到發惡夢的話題，而且比較少有歌曲是以惡夢來延伸呢！」

他與填詞人周耀輝首度合作，原來也與隊友李駿傑（Jeremy）有關係，他說：「我一直以來都很欣賞耀輝的作品，我覺得他建構到很獨特的世界予Jeremy，一直以來也很想找他合作。」

他希望自己現場演繹這首歌時可與觀眾一起玩，故在編曲上比較震撼，也在想著演繹時會有打鼓Battle的部份，皆因鼓的節拍聲令他想起發惡夢時被追的心跳聲。

▲ Jer柳應廷（陳慧安 攝）

Jer演繹新歌靠幻想

不少人也害怕發惡夢，《約齊靈魂在墳墓開生日派對》就帶來不同的想法，Jer說：「耀輝指發惡夢也可以很得意，不用那麼害怕，歌名也寫明是生日派對，即一群出現在惡夢的靈魂是很純真的。」Jer談起新歌時都相當開心，並指歌名是沒有改過，是連經理人花姐也很喜歡，就決定用它！

歌詞中有「每具還能動的骷髏」、「螞蟻腦」等，Jer透露耀輝在首段的歌詞設定是像電影般帶大家走進怪誕世界，他直認自己難以代入，只好靠幻想，並慶幸可順利完成錄音！

提到難度最高的，他就認為是錄和音的部份，高八度、男低音也會有，是錄了五個音步，有很多不同音域的和音。

▲ 《約齊靈魂在墳墓開生日派對》

有別市面上的廣東歌

由Jer首支個人單曲《水刑物語》至今，歌曲的主題也有別大家向來聽的廣東歌，帶來不少驚喜！

他分享道：「廣東歌會有樂迷實際會經歷到的事，如：情傷、分手，我自己喜歡的旋律在廣東歌中較少看到﹐既然旋律那麼特別，在主題上就要配搭現實生活中未必會經歷到的事！」

先想主題、然後收demo，這就是Jer做歌一套做歌方式：「以今年做的3首歌為例，我會先想好中心思想以作串連，然後就想到做Band Sound，每一首歌加起來就構成一個系列。」

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做音樂不應過份「企硬」

Jer對歌曲有不少想法，會選擇以圖片向團隊表達自己腦海中的畫面，當聽完曲後有畫面就會分享予填詞人，是「拋來拋去」，更感謝編曲的Carl叔叔（王雙駿）在編曲中加入Beatles曾用過的琴於Music Break當中，他大讚：「我覺得很特別，是把這首歌的生命彈了出來！」

問到Jer會否「企硬」要呈現他所想的畫面，他回應：「通常都是靠溝通，我覺得創作人不應過份『企硬』，我是有自己的立場，但都會透過溝通去達到大家也想說的畫面，這也是創作人最需要擁有的心態！」

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不迎合市場 建構專屬作品

在5月中，Jer在社交平台分享《筆觸男孩憂鬱之死》延伸感想時，他感謝鍾說（鍾雪瑩）寫了鼓勵他向前行的歌詞，他坦言對上的兩年也曾懷疑自己的作品，「會否太過堅持自己想說的事呢？是否應該多迎合市場呢？直至鍾說問我創作目的，我就想到自己何解要做一系列這樣的音樂。」

他有感一直以來有不少作品影響著他，而做出來的作品就是自己內心想做的，他說：「即使不是很受歡迎的旋律也好，也是我自己很喜歡的作品！鍾說的詞提醒我要繼續做，『呢啲音樂先建構到阿Jer係一個點樣嘅人』。」

Jer強調：「當跟著大眾走，那就不是我的作品與風格！我不會屈服於大眾要我做的方向，就算是大眾也喜歡的Ballad歌，也會以Jer的角度去寫，這才是自己獨特的作品！」

Jer今年有一大目標

Jer對自己的作品有懷疑，是因為歌曲點擊率、討論度嗎？他以《Dear Children》作例子，「我想透過歌曲讓大家感受到一群人一起前行的感覺，但原來不是可給予很多人力量、傳播度也沒有很高。」

他深白這個「障礙」是解決不了，只好多作現場演繹以提升傳唱度，自然大家就會接收到歌曲中的訊息，並說：「我今年請公司幫我接下Live的演出，想透過現場演繹直接傳達歌曲訊息！」

Jer想多作現場演繹，但就認為新歌不是一首大合唱的歌曲，指歌曲是澎湃、演繹時會帶來震撼性呢！

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