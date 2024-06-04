  • 24°C
香港時間 : 2024604日 (二) 10:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本特攝片「黃戰士」本橋由香植牙後發現患癌　不敵病魔終年46歲

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 56 分鐘前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

《激走戰隊車連者》「黃戰士」本橋由香不敵癌魔逝世。

日本女星本橋由香因罹癌於5月31日早上逝世，終年46歲，所屬劇團同日發文證實死訊。本橋由香在1996年在日本特攝片戰隊系列《激走戰隊車連者》飾演黃戰士已成名，在2022年於另一特攝片《暴太郎戰隊 DONBROTHERS》演索諾娜，眾粉絲知道此不幸消息後感心痛。

本橋由香在2021年曾於社交平台公開發現自己患癌的經過，她最初是去牙科診所植牙，之後開始覺得右臉及右頸疼痛，於是轉診大學醫院，接著看口腔外科、皮膚科、耳鼻喉科，接受正子造影檢查後，才發現有惡性淋巴瘤，同年5月確診原位不明癌，開始接受化療。

儘管治療過程相當艱困，本橋由香仍對演藝事業充滿的熱情，持續參與公演，用演藝工作來支持自己的治療與生活。她曾在部落格中提及，雖然自己感覺身體極度疲憊，但只要粉絲們繼續支持她，身體狀況允許，她會很高興地繼續工作。

點擊圖片放大
+7
+6

好友及影迷悼念

在2023年10月，她一度因心包膜積水緊急住院。康復後，於今年4月戴住假髮隨劇團演出，其個人X最後發文是4月6日，正是上載公演的舞台照，並寫道：「謝謝」。

可是本橋由香在上周三病情急遽惡化，在5月31日離世，告別式將僅開放家人參加。粉絲得知此不幸消息，紛紛在本橋由香的社交平台專頁悼念。《激走戰隊車連者》演紅戰士的男星岸祐二發文表示：「現在仍未能整理好心情」；粉紅戰士來栖敦子則曬出劇照說：「沒想過有這一天，覺得很茫然」。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
生命鬥士｜彭皓鋒患直腸癌拒切肛門積極生活　3孩之父復工養家：我當自己好返

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

抗癌勇士丨文頌男做電療嗎啡已不能完全止痛　Koba用積極態度答謝支持者
13:07 2024/05/07
抗癌勇士丨文頌男做電療嗎啡已不能完全止痛　Koba用積極態度答謝支持者
抗癌勇士丨文頌男慶祝29歲生日　Koba積極態度抗癌魔：唔好諗自己過得幾咁困難
19:18 2024/05/28
抗癌勇士丨文頌男慶祝29歲生日　Koba積極態度抗癌魔：唔好諗自己過得幾咁困難
九龍城寨之圍城丨「眼鏡朱古力」正式名稱叫甚麼？　採用「8字型」包裝原因
22:06 2024/06/02
九龍城寨之圍城丨「眼鏡朱古力」正式名稱叫甚麼？　採用「8字型」包裝原因

你可能感興趣

抗癌勇士丨文頌男做電療嗎啡已不能完全止痛　Koba用積極態度答謝支持者
13:07 2024/05/07
抗癌勇士丨文頌男做電療嗎啡已不能完全止痛　Koba用積極態度答謝支持者
抗癌勇士丨文頌男慶祝29歲生日　Koba積極態度抗癌魔：唔好諗自己過得幾咁困難
19:18 2024/05/28
抗癌勇士丨文頌男慶祝29歲生日　Koba積極態度抗癌魔：唔好諗自己過得幾咁困難
九龍城寨之圍城丨「眼鏡朱古力」正式名稱叫甚麼？　採用「8字型」包裝原因
22:06 2024/06/02
九龍城寨之圍城丨「眼鏡朱古力」正式名稱叫甚麼？　採用「8字型」包裝原因
娛樂人物職業 演員 電視劇 癌症 網絡熱話 日本

最高瀏覽

集體中毒｜加拿大航班爆「高度傳染性病毒」　30人集體病發出事前均去過一地
集體中毒｜加拿大航班爆「高度傳染性病毒」　30人集體病發出事前均去過一地
天使綜合症│何雁詩公布兒子病況後首發文　指囝囝笑聲為生活帶來力量
天使綜合症│何雁詩公布兒子病況後首發文　指囝囝笑聲為生活帶來力量
飲食攻略｜男大生戒1飲食習慣激減44磅脂肪肝都消失　醫生推16大食物消除內臟脂肪
飲食攻略｜男大生戒1飲食習慣激減44磅脂肪肝都消失　醫生推16大食物消除內臟脂肪
蜱蟲叮咬︱30歲女被蜱蟲咬染惡菌　全身劇痛臥床折磨8年　痛苦不堪選擇安樂死【拆解萊姆病】
蜱蟲叮咬︱30歲女被蜱蟲咬染惡菌　全身劇痛臥床折磨8年　痛苦不堪選擇安樂死【拆解萊姆病】
虐兒事件︱港媽輕鐵掌摑B女男乘客出聲制止被粗口狂鬧　網民：點解唔報警？
虐兒事件︱港媽輕鐵掌摑B女男乘客出聲制止被粗口狂鬧　網民：點解唔報警？