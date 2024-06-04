日本特攝片「黃戰士」本橋由香植牙後發現患癌　不敵病魔終年46歲

▲ 《激走戰隊車連者》「黃戰士」本橋由香不敵癌魔逝世。

日本女星本橋由香因罹癌於5月31日早上逝世，終年46歲，所屬劇團同日發文證實死訊。本橋由香在1996年在日本特攝片戰隊系列《激走戰隊車連者》飾演黃戰士已成名，在2022年於另一特攝片《暴太郎戰隊 DONBROTHERS》演索諾娜，眾粉絲知道此不幸消息後感心痛。

本橋由香在2021年曾於社交平台公開發現自己患癌的經過，她最初是去牙科診所植牙，之後開始覺得右臉及右頸疼痛，於是轉診大學醫院，接著看口腔外科、皮膚科、耳鼻喉科，接受正子造影檢查後，才發現有惡性淋巴瘤，同年5月確診原位不明癌，開始接受化療。

儘管治療過程相當艱困，本橋由香仍對演藝事業充滿的熱情，持續參與公演，用演藝工作來支持自己的治療與生活。她曾在部落格中提及，雖然自己感覺身體極度疲憊，但只要粉絲們繼續支持她，身體狀況允許，她會很高興地繼續工作。

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好友及影迷悼念

在2023年10月，她一度因心包膜積水緊急住院。康復後，於今年4月戴住假髮隨劇團演出，其個人X最後發文是4月6日，正是上載公演的舞台照，並寫道：「謝謝」。

可是本橋由香在上周三病情急遽惡化，在5月31日離世，告別式將僅開放家人參加。粉絲得知此不幸消息，紛紛在本橋由香的社交平台專頁悼念。《激走戰隊車連者》演紅戰士的男星岸祐二發文表示：「現在仍未能整理好心情」；粉紅戰士來栖敦子則曬出劇照說：「沒想過有這一天，覺得很茫然」。

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