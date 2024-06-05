捷旅中南美旅行團走訪南美4國  乘「麥哲倫探索號」跨越南極半島

想感受熱情洋溢的異國風情、飽覽壯麗震撼的自然景色、欣賞珍奇稀有的生態奇觀，中南美洲和南極就是最佳選擇！如果解鎖中南美洲及南極，就不要錯過捷旅推出的一系列中南美．南極旅行團。

中南美洲以神秘文化遺產、源遠流長的歷史，以及壯麗開闊的自然地貌為人所熟知，是跨越半個地球都值得一去的旅遊勝地。中南美橫跨多國，從靠近南極，充滿歐洲風情的阿根廷、流傳黃金城神話的秘魯、舉行亡靈節嘉年華的墨西哥等。參加由捷旅推出的一系列中南美．南極旅行團，由具備豐富經驗的旅遊顧問帶隊，能夠讓旅客更深入了解當地的壯麗稀奇。



收費明碼實價 行程貼心策劃



捷旅的中南美行程全部明碼實價，一個價錢全包機場稅、機場建設費、燃油附加費及免收全程服務費，行程橫跨多個國家，還有大量必去的景點，甚至會到訪南極。當中包括最經典的南美洲四國之旅、還有到訪墨西哥體驗亡靈節、更搭乘「麥哲倫探索號」跨越南極，還有智利的復活節島親眼欣賞成群的摩艾石像等。旅客可以盡情感受中南美的熱情風俗，親身揭開古老遺跡的神秘面紗。



哥倫比亞：五色河川

在哥倫比亞的深山中，有一條五彩繽紛的河流「Cano Cristales」，因為水生植物「馬卡蓮娜」的茂盛生長，以及清澈的水質，使這些植物能夠在水中綻放色彩，讓這條河流被冠上世界上最美麗的河流之稱。

墨西哥：亡靈節嘉年華

如果看過迪士尼經典動畫電影《Coco》，就一定對墨西哥亡靈節不陌生。亡靈節是墨西哥的傳統節日，與其他文化有別的地方在於，墨西哥人會以溫暖與熱鬧的氣氛來歡迎亡靈回歸。遍地的萬壽菊，獨特的化妝及狂歡氣氛，讓你感受他們對待死亡的不一樣態度。

南極：麥哲倫探索號

走入極地，到達全人類共同擁有的地方。行程將會安排旅客登上麥哲倫探索號（Magellan Explorer），是南極新型探索船，95%客房均有專屬露台，還有獨立暖氣和浴室。可以近距離觀賞企鵝、海豹等南極特色，還有在浮冰上穿梭的體驗，途中會安排生態講座，讓旅客能得到最佳體驗。

中南美．南極講座 專人講解行程特色



中南美及南極的壯麗，並不是用文字和影像可以完美表達，捷旅為了讓大家更了解中南美旅行團的特色，特別舉辦一系列講座，讓旅客充分掌握中南美的迷人景點及各個旅行團的特色。

講座資料

日期：2024年6月23日（星期日）

地址 : 金鐘JW萬豪酒店3樓宴會廳（太古廣場—港鐵金鐘站F出口）

時間：

10:30am - 11:30am 厄瓜多爾（銀海號） 赤道上的（進化島）

12:00nn - 1:00pm 哥倫比亞（五色河）（千湖沙漠）在巴西 潮玩古巴．墨西哥

1:30pm - 3:00pm （天空之鏡）水連天 舞動全城（嘉年華） 經典系列 盡在南美

3:30pm - 4:30pm 飛越南極 細說復活島 與您遨遊 至美極地

立即報名：https://tinyurl.com/4nkmtare

推介行程資料

1. 21天南美四國 （經典系列）

南美洲四國：阿根廷、巴西、智利、秘魯

價格：HKD 146,998起（ALL-IN-ONE系列：包含機場稅、機場建設費、燃油附加費及免收全程服務費）

詳情及報名：https://tinyurl.com/5n7tp2hw

2. 22天哥倫比亞 巴西深度行

哥倫比亞五色河川 、巴西千湖沙漠

價格：HKD 137,998起（ALL-IN-ONE系列：包含機場稅、機場建設費、燃油附加費及免收全程服務費）

詳情及報名：https://tinyurl.com/274xfpwp

3. 15天加勒比海明珠 亡靈節嘉年華

古巴、墨西哥狂歡亡靈節

價格：HKD 78,998起（ALL-IN-ONE系列：包含機場稅、機場建設費、燃油附加費及免收全程服務費）

詳情及報名：https://tinyurl.com/4xwrnde9

4. 22天南美四國 舞動全城

阿根廷、巴西嘉年華、智利、秘魯

價格：HKD 161,998起（ALL-IN-ONE系列：包含機場稅、機場建設費、燃油附加費及免收全程服務費）

詳情及報名：https://tinyurl.com/yc6rshpz

5. 25天飛越南極 麥哲倫探索號

南極半島「麥哲倫探索號」、智利復活節島、百內國家公園、阿塔卡馬彩虹谷、沙漠觀星、阿根廷壯麗莫雷諾冰川

價格：HKD 309,998起（ALL-IN-ONE系列：包含機場稅、機場建設費、燃油附加費、港口稅、港口服務費及免收全程服務費）

詳情及報名：https://tinyurl.com/2s7uzn62

6. 19天南美 厄瓜多爾 銀海源原號

厄瓜多爾基多、加拉巴哥群島、瓜亞基爾

價格：HKD 117,998起（ALL-IN-ONE系列：包含機場稅、機場建設費、燃油附加費、港口稅、港口服務費及免收全程服務費）

詳情及報名：https://tinyurl.com/5n6v6r6e

（資料由捷旅提供）