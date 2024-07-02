白蝕症增情緒病風險 及早緩和徵狀 減患者精神壓力

白蝕症是一種因自身免疫系統錯誤攻擊皮膚黑色素細胞、導致皮膚色素脫失、並出現白色斑塊或斑點的疾病。此症不具傳染性，但身體出現的皮膚徵狀，可對患者的生活、社交、工作甚至伴侶關係等帶來全方位影響。有皮膚科專科醫生指，女士普遍對自己外觀較為重視，白蝕症可為她們帶來重大的心理困擾。

首次發病年齡 30歲以下為主

皮膚科專科醫生唐碧茜表示，白蝕症又被稱為「白癜風」，是因皮膚黑色素細胞受自身免疫系統錯誤攻擊而引發的疾病，因皮膚色素減少，出現奶白色、邊界分明的斑塊或斑點；這些徵狀可在全身任何位置的皮膚出現，較常見的則包括眼皮、咀唇、鼻子、手腳、腋下以至下身部位等：「任何年齡人士均可能患上此症，但臨床上首次發病的個案年齡，以30歲以下為主。資料推算，現時本港約1%人口患白蝕症。」

與免疫系統問題有密切關聯

白蝕症成因可與基因問題、家族遺傳、皮膚創傷、精神壓力等有關，亦常與不少免疫系統相關疾病有密切關係（例如約15%白蝕症成人患者，同時有甲狀腺問題），因此醫生在診斷時，除了白蝕症本身的徵狀外，亦可能會視乎情況檢查患者有否同時患上紅斑狼瘡症、類風濕性關節炎等免疫系統失調而誘發的疾病。

宜做好防曬 減皮膚癌風險

唐醫生指出，不同種類的白蝕症，皮膚徵狀出現的形態會有區別，例如「節段性白蝕症」個案的徵狀較常以局部形式出現，而「非節段性白蝕症」的徵狀則可遍佈全身。此症不具傳染性，亦不會直接對健康構成威脅，「但因皮膚黑色素是阻隔紫外線的天然屏障，因此白蝕症患者宜做好防曬，以免皮膚癌風險增加。」唐醫生說。

女性患者情緒影響尤其明顯

白蝕症的皮膚徵狀嚴重程度因人而異，不同患者對各自徵狀的反應亦有差別，以女性為例，部份症狀較輕徵的個案，可能會選擇以衣著或化妝遮蓋患處，外國甚至有病人在患處上紋身；但唐醫生指，臨床上也有不少女士對此感到極度困擾，甚至因此衍生各種情緒與感情問題：「曾有一位任職銷售員的30多歲女士，白斑徵狀出現在全身多處，日常工作時擔心顧客以為自己有皮膚病，總是『遮遮掩掩』因而影響表現；她每天花長時間塗遮暇膏，情緒緊繃，某次求診時更透露因下身位置亦有病徵，夫妻親密關係受影響，說畢在醫生面前崩潰大哭，可見此症雖不直接影響生理健康，對患者的情緒及心理影響卻是難以估計。統計數字顯示，白蝕症患者出現抑鬱或焦慮等情緒問題的機率，較一般人高5倍。」

醫生因應患者情況 安排適當治療組合

若經確診患上白蝕症，現時常用的治療方式，包括外塗類固醇、光學治療（如紫外光燈）、及結合維他命D與磷酸酶抑制劑的藥物等；部份個案在病徵趨穩定後，可考慮黑色素細胞移植方案，從身體不常外露的皮膚位置抽取黑色素細胞，並將它們移植到有白蝕的皮膚上。最新獲美國食品及藥物安全局（FDA）核准使用的外塗藥物，是首款針對治療白蝕症的藥物，適用於12歲以上、白蝕徵狀佔全身皮膚比例10%以下的個案，醫生會因應不同個案需要，安排合適的治療組合，助患者將病情及早緩和。

備注

唐碧茜醫生提醒，白蝕症的治療有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。

(資訊由皮膚科專科唐碧茜醫生提供)