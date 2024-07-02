  • 29°C
香港時間：202499日 (一) 10:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

白蝕症增情緒病風險 及早緩和徵狀 減患者精神壓力

資訊

發布時間： 2024/07/02 00:00

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

白蝕症是一種因自身免疫系統錯誤攻擊皮膚黑色素細胞、導致皮膚色素脫失、並出現白色斑塊或斑點的疾病。此症不具傳染性，但身體出現的皮膚徵狀，可對患者的生活、社交、工作甚至伴侶關係等帶來全方位影響。有皮膚科專科醫生指，女士普遍對自己外觀較為重視，白蝕症可為她們帶來重大的心理困擾。

首次發病年齡 30歲以下為主

皮膚科專科醫生唐碧茜表示，白蝕症又被稱為「白癜風」，是因皮膚黑色素細胞受自身免疫系統錯誤攻擊而引發的疾病，因皮膚色素減少，出現奶白色、邊界分明的斑塊或斑點；這些徵狀可在全身任何位置的皮膚出現，較常見的則包括眼皮、咀唇、鼻子、手腳、腋下以至下身部位等：「任何年齡人士均可能患上此症，但臨床上首次發病的個案年齡，以30歲以下為主。資料推算，現時本港約1%人口患白蝕症。」

與免疫系統問題有密切關聯

白蝕症成因可與基因問題、家族遺傳、皮膚創傷、精神壓力等有關，亦常與不少免疫系統相關疾病有密切關係（例如約15%白蝕症成人患者，同時有甲狀腺問題），因此醫生在診斷時，除了白蝕症本身的徵狀外，亦可能會視乎情況檢查患者有否同時患上紅斑狼瘡症、類風濕性關節炎等免疫系統失調而誘發的疾病。

宜做好防曬 減皮膚癌風險

唐醫生指出，不同種類的白蝕症，皮膚徵狀出現的形態會有區別，例如「節段性白蝕症」個案的徵狀較常以局部形式出現，而「非節段性白蝕症」的徵狀則可遍佈全身。此症不具傳染性，亦不會直接對健康構成威脅，「但因皮膚黑色素是阻隔紫外線的天然屏障，因此白蝕症患者宜做好防曬，以免皮膚癌風險增加。」唐醫生說。

女性患者情緒影響尤其明顯

白蝕症的皮膚徵狀嚴重程度因人而異，不同患者對各自徵狀的反應亦有差別，以女性為例，部份症狀較輕徵的個案，可能會選擇以衣著或化妝遮蓋患處，外國甚至有病人在患處上紋身；但唐醫生指，臨床上也有不少女士對此感到極度困擾，甚至因此衍生各種情緒與感情問題：「曾有一位任職銷售員的30多歲女士，白斑徵狀出現在全身多處，日常工作時擔心顧客以為自己有皮膚病，總是『遮遮掩掩』因而影響表現；她每天花長時間塗遮暇膏，情緒緊繃，某次求診時更透露因下身位置亦有病徵，夫妻親密關係受影響，說畢在醫生面前崩潰大哭，可見此症雖不直接影響生理健康，對患者的情緒及心理影響卻是難以估計。統計數字顯示，白蝕症患者出現抑鬱或焦慮等情緒問題的機率，較一般人高5倍。」

醫生因應患者情況 安排適當治療組合

若經確診患上白蝕症，現時常用的治療方式，包括外塗類固醇、光學治療（如紫外光燈）、及結合維他命D與磷酸酶抑制劑的藥物等；部份個案在病徵趨穩定後，可考慮黑色素細胞移植方案，從身體不常外露的皮膚位置抽取黑色素細胞，並將它們移植到有白蝕的皮膚上。最新獲美國食品及藥物安全局（FDA）核准使用的外塗藥物，是首款針對治療白蝕症的藥物，適用於12歲以上、白蝕徵狀佔全身皮膚比例10%以下的個案，醫生會因應不同個案需要，安排合適的治療組合，助患者將病情及早緩和。

備注
唐碧茜醫生提醒，白蝕症的治療有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。

(資訊由皮膚科專科唐碧茜醫生提供)

皮膚病 治療 網絡熱話 健康問題

最高瀏覽

傳鄭欣宜產子丨指鄭欣宜秘密生B經手人身份曝光　林珊珊回應傳聞
傳鄭欣宜產子丨指鄭欣宜秘密生B經手人身份曝光　林珊珊回應傳聞
雄風殺手｜芹菜是男士雄風殺手？　李韡玲：血壓偏低體質弱人士慎吃
雄風殺手｜芹菜是男士雄風殺手？　李韡玲：血壓偏低體質弱人士慎吃
急症室最長等候時間（09月09日 時間04:05）
急症室最長等候時間（09月09日 時間04:05）
宅男女神丨馮盈盈勤做運動修出靚身段　FYY大騷蜜桃臀+事業線【多圖】
宅男女神丨馮盈盈勤做運動修出靚身段　FYY大騷蜜桃臀+事業線【多圖】
富國島親子遊｜富國島3大玩樂景點推介　坐纜車免費入水上樂園+餵駱駝長頸鹿+富國大世界
富國島親子遊｜富國島3大玩樂景點推介　坐纜車免費入水上樂園+餵駱駝長頸鹿+富國大世界