繁花劇透丨第2集劇情預告　「麒麟會」懷疑阿寶洩密被踢出局

▲ 《繁花》

由王家衛監製及導演，胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾、鄭愷主演劇集《繁花》，第1集講黃河路將因至真園老闆娘李李這謎樣的女子而風雲變色。。

第2集 （4/6）

禍不單行，阿寶尚未康復，上海炒股資歷最高的「麒麟會」懷疑阿寶洩密，踢阿寶出局。

爺叔緊鑼密鼓去查，刀山火海之地，他都能出入。

好在阿寶車禍的肇事者有眉目了，這次是玲子功勞。入夜，進賢路安靜美好。夜東京飯店，小門面，家常本幫菜。來這兒的客人不僅為了吃飯，也是為了找寶總。

玲子當年在日本幫過阿寶，是他最信任的人，兩人合開夜東京。阿寶還是那麼漫不經心，似乎並不想和肇事者計較，也不急於知道是誰在麒麟會面前讓他做了替罪羊。

他和汪小姐在爺叔家吃飯、搓麻將。汪小姐是外貿公司職員，是促成阿寶第一筆外貿單子的人，多年來熱心幫襯他的生意，就連永遠板著面孔的爺叔也對她愛護有加。

大年初四迎財神，至真園風采萬千。李李在眾人簇擁下，女王般出現在至真園門口。璀璨煙花相伴下，她和她的至真園今夜是黃河路上最閃耀的風景。

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