湊孫不為樂｜高薪家姐當父母是工人幫凑仔　 弟弟心痛老人家每晚湊孫至深夜

▲ 有網民發文投訴，不滿姐姐學校長假期把孩子交給父母照顧，擾亂父母作息時間。（iStock圖片)

即將踏入暑假，不少家長都會為孩子安排興趣班消磨時間，亦有在職雙親在長假時，將孩子交托家中長輩照顧。然而，有網民不滿高薪家姐在學校長假時不自行帶孩子出國旅行，而私自將孩子送回娘家交予年邁父母照顧，嚴重擾亂老人家的生活作息，忍不下氣於網上發文抱不平。

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據大馬網媒報道，一名網民在社交平台X發文，抱怨家姐在學校長假期時給住在老家的父母添麻煩，讓他氣不過來。他稱，「學校放假一星期，姐姐將孩子送回村裡讓60歲的媽媽照顧，從早到晚，媽媽都忙著照顧她的孩子們。」

以往父母都有良好的生活作息，每晚進行晚間禮拜後，約9時就會關燈上床睡覺。然而，孩子到來後，他們須先哄孫子們睡覺，「直到晚上近12時才能休息。」

他直言，姐姐是一位職業女性，任職政府公共部門官員，享有高薪收入。他認為，「你（家姐）賺錢那麼多，為什麼學校放假的時候，不送孩子去上跆拳道或騎馬？」

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反之，家姐利用父母當傭人幫忙孩子，而年邁雙親為了照顧孩子，犧牲睡眠時間，家姐卻只支付「一點錢而已」，他更指，「我姐把孩子送回老家後就去上班，繼續過她自己的生活，不用忙工作忙照顧孩子。假期結束後就來接孩子回家。」令他感到十分失望。

網民：只為了省錢

帖文發布後，不少網民也不恥為人姐姐的行為，認為她這般對待老人家是非常不負責任的行為，有網民表示，「的確有這樣的孩子，為了省錢，就叫自己的爸媽幫忙照顧孩子。」亦有人認為「讓父母幫忙照顧小孩，增加他們的負擔是不合適的」、「很多人就像他的姐姐那樣，不給錢還把孩子丟給父母照顧。」

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