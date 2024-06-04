  • 24°C
香港時間 : 2024604日 (二) 18:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

湊孫不為樂｜高薪家姐疑省錢當父母是工人　網民心痛老人家每晚湊孫至深夜

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

有網民發文投訴，不滿姐姐學校長假期把孩子交給父母照顧，擾亂父母作息時間。（iStock圖片)

即將踏入暑假，不少家長都會為孩子安排興趣班消磨時間，亦有在職雙親在長假時，將孩子交托家中長輩照顧。然而，有網民不滿高薪家姐在學校長假時不自行帶孩子出國旅行，而私自將孩子送回娘家交予年邁父母照顧，嚴重擾亂老人家的生活作息，忍不下氣於網上發文抱不平。

最新影片推介

童學園
小學巡禮｜基督教信義會禾輋信義學校　全港首個數碼運動場全面睇

據外國網媒報道，一名網民在社交平台X發文，抱怨家姐在學校長假期時給住在老家的父母添麻煩，讓他氣不過來。他稱，「學校放假一星期，姐姐將孩子送回村裡讓60歲的媽媽照顧，從早到晚，媽媽都忙著照顧她的孩子們。」

以往父母都有一個良好的生活作息，每晚進行晚間禮拜後，約9時就會關燈上床睡覺。然而，孩子到來後，他們須先哄孫子們睡覺，「直到晚上近12時才能休息。」

他直言，姐姐是一位職業女性，任職政府公共部門官員，享有高薪收入。他認為，「你（家姐）賺錢那麼多，為什麼學校放假的時候，不送孩子去上跆拳道或騎馬？」

同場加映：夫妻維繫恩愛的10個「要」

點擊圖片放大
+11
+10

反之，家姐利用父母當傭人幫忙孩子，而年邁雙親為了照顧孩子，犧牲睡眠時間，家姐卻只支付「一點錢而已」，他更指，「我姐把孩子送回老家後就去上班，繼續過她自己的生活，不用忙工作忙照顧孩子。假期結束後就來接孩子回家。」令他感到十分失望。

網民：只為了省錢

帖文發布後，不少網民也不恥為人姐姐的行為，認為她這般對待老人家是非常不負責任的行為，有網民表示，「的確有這樣的孩子，為了省錢，就叫自己的爸媽幫忙照顧孩子。」亦有人認為「讓父母幫忙照顧小孩，增加他們的負擔是不合適的」、「很多人就像他的姐姐那樣，不給錢還把孩子丟給父母照顧。」

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

家庭矛盾｜18歲弟弟不堪雙親言語暴力輕生 姐姐實名舉報父母找代孕再誕子
13:26 2024/06/02
家庭矛盾｜18歲弟弟不堪雙親言語暴力輕生 姐姐實名舉報父母找代孕再誕子
虐兒事件︱港媽輕鐵掌摑B女男乘客出聲制止被粗口狂鬧　網民：點解唔報警？
09:56 2024/06/03
虐兒事件︱港媽輕鐵掌摑B女男乘客出聲制止被粗口狂鬧　網民：點解唔報警？
高效溫習｜考試周陪太子讀書學習模式四選一　前幼師媽媽教高效溫習Tips
17:01 2024/06/03
高效溫習｜考試周陪太子讀書學習模式四選一　前幼師媽媽教高效溫習Tips

你可能感興趣

家庭矛盾｜18歲弟弟不堪雙親言語暴力輕生 姐姐實名舉報父母找代孕再誕子
13:26 2024/06/02
家庭矛盾｜18歲弟弟不堪雙親言語暴力輕生 姐姐實名舉報父母找代孕再誕子
虐兒事件︱港媽輕鐵掌摑B女男乘客出聲制止被粗口狂鬧　網民：點解唔報警？
09:56 2024/06/03
虐兒事件︱港媽輕鐵掌摑B女男乘客出聲制止被粗口狂鬧　網民：點解唔報警？
高效溫習｜考試周陪太子讀書學習模式四選一　前幼師媽媽教高效溫習Tips
17:01 2024/06/03
高效溫習｜考試周陪太子讀書學習模式四選一　前幼師媽媽教高效溫習Tips
家庭關係 家庭教育 學校 興趣 社交平台

最高瀏覽

飲食攻略｜男大生戒1飲食習慣激減44磅脂肪肝都消失　醫生推16大食物消除內臟脂肪
飲食攻略｜男大生戒1飲食習慣激減44磅脂肪肝都消失　醫生推16大食物消除內臟脂肪
靚媽精明眼｜食油存放不當增致癌風險 兩款食油須存放雪櫃減變質風險
靚媽精明眼｜食油存放不當增致癌風險 兩款食油須存放雪櫃減變質風險
天使綜合症｜6歲兒患天使綜合症智力僅半歲　父母心痛孩子不能說話：可說一句多謝嗎？
天使綜合症｜6歲兒患天使綜合症智力僅半歲　父母心痛孩子不能說話：可說一句多謝嗎？
按摩釀禍︱30歲女游水突頭暈嘔吐　求醫揭按摩惹禍　醫生警告：1個位置絕不能按
按摩釀禍︱30歲女游水突頭暈嘔吐　求醫揭按摩惹禍　醫生警告：1個位置絕不能按
外遊點餐｜荷包蛋+煎蛋+太陽蛋+班尼迪克蛋 不同雞蛋煮法英文名稱
外遊點餐｜荷包蛋+煎蛋+太陽蛋+班尼迪克蛋 不同雞蛋煮法英文名稱