按摩釀禍︱30歲女游水突頭暈嘔吐　求醫揭按摩惹禍　醫生警告：1個位置絕不能按

【按摩／肩頸／游水／頭暈／嘔吐】不少人喜歡按摩放鬆身心，按錯位置恐弄巧反拙。內地一名女子游水後出現頭暈、嘔吐，初起以為是自己游泳前吃太飽造成身體不適，但後來症狀持續，日益嚴重遂求醫，發現原來是平日一習慣釀禍。有醫生警告，若按錯頸部按摩禁區，嚴重可致腦中風。

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頭暈嘔吐 以為吃太飽去遊水所致

該名30歲內地女在社交平台「小紅書」發文分享近日身體出狀況的經歷，指自己近日開始學游泳，故連續幾天飯後就會去游水。女事主一直相安無事，亦慢慢熟水性。直到學習游泳的第4天，一向健康的女事主突然游泳後出現頭暈和嘔吐，她當時以為「只是吃飽了去游導致的」。

求醫揭常按摩1部位出事

沒想到隨後幾天症狀持續出現，並越來越嚴重和明顯。起初女事主以為是自己平日工作勞碌，經常捱夜所致。後來她去求醫，才發現是「椎動脈夾層」。她指，平日工作回家肩頸緊繃，經常有使用按摩器按摩頸部的習慣，以作紓緩，沒想到這次入院是因為經常按摩頸部所致。

姐妹們，千萬不要在外面隨便去按摩！一定要保護好脖子，脖子周圍有很多重要的神經血管。

拆解按摩禁區：「頸前三角區」

不少人習慣出去按摩，台灣家醫科醫生陳欣湄曾在當地健康節目《健康2.0》指出，不少人在按摩的時候經常會叫按摩師按摩肩頸位置，並叫按摩師用力按這些部位，用錯力度按摩恐暗藏危機，嚴重可致腦中風。她指出，這個位置又稱「頸前三角區」，是絕對不能夠同時按壓兩邊頸部按摩。

另外，她指出頸外動脈和頸內動脈的交叉口，又稱頸動脈竇，這個位置是身體的壓力感測器，若按壓時會讓身體誤以為出現問題，調整心律，心跳會變慢，導致心律不正和暈眩的情況出現。

第三，特別是三高人士，容易會在頸部有血管斑塊，按摩力度過大會導致斑塊脫落造成血栓。嚴重若血栓跟隨血液流到腦部，有可能會導致腦中風。

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推拿不受傷3大要點

中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師曾接受訪問指，一般因為疲倦而進行推拿按摩並無問題，但如果持續有頸痛、手腳面部麻痹及暈眩等問題，就不要貿然按摩，宜先找專業中醫師診斷，「腦部是靠椎動脈供血，但有些人可能先天只有一邊椎動脈，在按摩推拿時如果力度不當，便可能誘發椎動脈血管壁內膜撕裂而中風。」

林醫師續指，如果本身有頸椎病或骨刺多，推拿時更就著特定痛點而不斷大力按壓，可能會弄巧成拙，「很多人以為越痛的地方，越要大力及持續按壓，但其實未必，尤其是頸椎附近的肌肉，太接近椎動脈，用力不當反而可能招致椎動脈撕裂，而如果本身曾經試過輕中風，更可能會誘發另一次中風。」

想享受按摩推拿，但又不想招致腦中風，林醫師建議大家要留意以下3大要點：













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