火警｜小西灣邨電錶房起火爆炸　小西灣社區會堂庇護中心已開放

▲ 小西灣邨瑞電錶房起火傳爆炸聲。

小西灣發生爆炸。警方今早（4日）5時53分接報，指小西灣邨瑞樂樓一電錶房起火，並一度傳出爆炸聲。

最新影片推介

消防接報到場將火救熄，事件中無人受傷，無須疏散。經初步調查，相信電錶房內懷疑有機器過熱導致起火。

港燈發言人表示，發生火警後，港燈在變電站內的保護系統即時發揮作用，並隔離發生故障的客戶供電裝置。由於客戶供電裝置出現故障，因此瑞樂樓的電力供應於5時52分中斷。港燈得知事故後隨即派出工程人員到場協助。

消防員將火救熄後，港燈工程人員立即全面檢查現場的港燈供電設備。確認一切正常後，在早上7時39分恢復港燈的電力供應。但由於瑞樂樓內部分屬於客戶的供電裝置在火警中損毀，影響大廈住戶暫時未有電力供應。除瑞樂樓外，小西灣邨其他樓宇，均沒有受今次事件影響。

據了解，屋邨管理公司已安排電力承辦商搶修瑞樂樓自身的電力設備，港燈工程人員亦已和負責屋邨管理的房屋署人員制訂如何向瑞樂樓提供臨時電力供應方案，並可望在今日傍晚前完成港燈一方提供臨時電力的相關工程，準備為瑞樂樓住戶提供臨時電力供應。

受影響的瑞樂樓住戶何時可以獲得臨時電力供應，要視乎負責客戶方搶修的電力承辦商的工程進度。港燈工程人員會全程在場配合，並提供所需協助。

因應小西灣邨瑞樂樓火警引起的停電事故，東區民政事務處今晚（4日）已開放小西灣社區會堂（香港小西灣小西灣道15號小西灣綜合大樓地下）作臨時庇護中心予有需要的市民使用。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5