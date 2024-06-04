靚媽精明眼｜Paul&Joe全線結業撤出香港　分店及網店美妝配飾低至$20【附必買兩大皇牌】

【Paul & Joe/法國品牌/美妝配飾/全線結業/結業速銷/皇牌系列】法國服裝品牌Paul & Joe旗下的Paul & Joe Beaute美妝副線，近日於官網宣布結束香港零售業務撤出香港，全線香港專門店及網上平台將會營業至6月23日。亦因為結業關係，全線分店網店以半價速銷，喜歡他們的皇牌產品及貓咪系列的靚媽，記得把握時間掃貨！

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▲ Paul & Joe｜貓咪系列。（網上圖片）

Paul & Joe｜並不是來自日本

Paul & Joe不論是服裝還是美妝，都一直深受日本少女追棒，而且有不少人還以為是來自日本！來自巴黎的Paul & Joe，創辦人為Sophie Mechaly，品牌名稱 “ PAUL & JOE” 是創辦人一對兒子的名字。最初以設計男裝為主，2002年推出Paul ＆ Joe Beaute美妝副線，其閃亮產品及粉嫩的色系，彰顯著法式少女生活態度，當年首度推出貓貓圖案美妝，迅速擄掠一眾美少女芳心。

Paul & Joe｜法式少女生活態度

根據Paul & Joe官網公告，「Pacifique Agencies (Far East) Limited跟 Paul & Joe Beaute 於香港及中國的代理經銷合約將於2024年6月30日終止。於2024年6月30日後一切相關Paul & Joe Beaute 任何業務，本公司均不承擔任何義務及責任。我們團隊衷心感謝您多年來的支持和厚愛。」同時宣布香港網店及2間分店將營業至6月尾。目前香港只有兩間Paul & Joe Beaute 專門店，分別位於銅鑼灣Sogo及旺角朗豪坊，如果想一睹法式少女生活態度，就要親臨這兩間專門店。

Paul & Joe｜好物推介

Paul & Joe Beaute皇牌系列中，有兩大必入產品。糖瓷絲潤隔離乳，蘊含接近90%精華成分，包括保濕精華、四種透明質酸、橙花水，帶來更持久保濕和潤膚效果，為容易暗沉的乾性肌膚增添透薄明亮感，而且可以修飾毛孔，可以做偽素顏。雙色胭脂粉芯，胭脂粉餅，可呈現鮮豔而均勻的胭脂色澤，達到修飾均勻肌膚的作用，同時能夠吸收汗水和導致妝容暗沉的過量油脂，有助防止起皺和溶妝。此外，貓咪保濕修護唇膏芯，鎖住水份、柔嫩櫻唇、親膚性高，即使在乾燥脫皮的嘴唇上，亦能順滑延展並緊貼雙唇，直得推介。

Paul & Joe｜朗豪坊店

地址：朗豪坊 L2 09

電話：3514 9238

Paul & Joe｜銅鑼灣Sogo

崇光銅鑼灣店 B1/F 專櫃48

電話：2831 8930

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