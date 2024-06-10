東張西望丨東張女神中學時期弄傷膝頭成舊患　黎寬怡：以前每逢打風落雨都會痛

曾參加中年好聲音註冊中醫師徐澤昌的中醫診療所日前舉行新店開幕，「東張女神」黎寬怡（貓仔）當日司儀。出阿擁有一雙長腿的黎寬怡，在活動卻透露於中學時期曾弄傷膝頭，每逢打風落雨其膝頭都定必會痛，幸好她找到斷尾方法。

貓仔分享學生時期的經歷稱：「可能以前不嬲都覺得睇醫生就係頭痛醫頭腳痛醫腳，好似都係普遍用咗睇西醫嘅方法去看待中醫診症，但係其實事實上並唔單只係咁樣。喺中醫嘅角度當然亦都係『唔舒服嘅時候當然需要睇，但其實平時冇病冇痛，亦都可以作為調理之用。』」

貓仔試過各種中醫治療，說：「除咗診症調理之外，我自己都幾鍾意中醫入面嘅針灸、推拿、刮痧等等治療。因為好多時進行過治療後，感受到身體成個人狀態好咗好多。以前中學嘅時候整親個左膝頭，每逢打風落雨都會痛，最後係靠一系列嘅針灸治療好返，而且可以斷尾。」

東張西望丨黎寬怡解釋穿露肩衫採訪原因 貓仔直言「放蛇」男同事犧牲大

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