電子學習｜6.6萬學生外借流動電腦學習　教育局擬延長電子學習撥款計劃3年　

▲ 為推動推行電子學習，優質教育基金撥備15億元，在2021／22學年起推行為期3年的電子學習撥款計劃。（資料圖片）

為推動推行電子學習，優質教育基金撥備15億元，在2021／22學年起推行為期3年的電子學習撥款計劃，資助學校購買流動電腦裝置供有經濟需要的學生借用，並提供可攜式無線網絡路由器及流動數據卡。教育局昨（3日）向立法會教育事務委員會提交文件，指學界對計劃反應熱烈，至今逾6.6萬名學生受惠，建議延長計劃3年至2026／27學年，規劃長遠措施；有關建議已獲優質教育基金督導委員會通過。

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據教育局昨向委員會提交的文件顯示，為期3年的撥款計劃將於今年8月底屆滿，至今約810間學校參加，受惠學生超過6.6萬人。教育局稱，學界認同計劃有助推行混合教學模式，有效照顧清貧學生的學習需要，經參考參與學校意見，建議延長資助計劃3年至2026／27學年，以便有充足時間收集更全面的數據，規劃支援有經濟需要學生使用科技學習的長遠措施。

立法會教育事務委員會將於周五（7日）召開會議，討論資訊科技教育在中小學的實施情況，並就未來路向提出建議及相關支援措施

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