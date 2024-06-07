以高科技及創新聽力方案  讓弱聽人士重新融入生活

現今社會生活多姿多彩，人與人之間的互動溝通，手機及多媒體設備的應用，都是生活中不可缺少的部分。但這對聽障人士而言，經常都會遇到困難而不容易融入生活。根據資料顯示，全港有超過60萬65歲或以上人士有聽覺困難，而當中只有12%人有使用助聽器改善聽力，可見普遍市民對聽覺健康及聽力產品的認知不足。

隨著聽覺問題有年輕化趨勢，50歲以上有聽力問題的人數增加，但助聽器使用者的平均年齡相對較高，部分人士幾乎完全失去聽覺才尋求協助，最終已不能單靠聽力產品得到幫助。而現時市面上的聽力輔助產品、服務及支援琳瑯滿目，部分質素參差、價錢高昂，未能滿足到所有弱聽人士的需要。

▲ 創聲聽力有限公司提供優質及更易負擔的聽力服務及產品。

創聲聽力有限公司（Inno Hearing Solutions）於今年5月正式成立，創辦人明白到聽障人士生活上面對的困難，決心為有需要人士提供多元化的創新聽力方案，提供優質及更易負擔的聽力服務及產品，以改善生活品質。

最先進的技術：與世界頂尖科技公司合作，獨家代理Philips飛利浦最先進的助聽器及提供其他各式各樣的聽力輔助產品，全方位滿足客戶的聽力需要。

一站式綜合聽力方案：提供一站式個人化的聽力方案，利用先進設備讓客人可以自行進行聽力篩查、試戴並選擇合適的聽力產品；亦可由專業人員測試聽力及驗配助聽器，過程簡化並專業，滿足不同聽力人士的需求。

全天候售後服務：所有產品都提供完善的售後跟進及保養服務。Philips飛利浦助聽器更可享最高4年維修保養服務，亦有網上支援服務，以幫助客戶解決使用產品時遇到的問題。

社會責任：積極向大眾推廣聽力資訊，提高社會對聽力健康的意識，支持各界聽力健康組織的社區活動。

獨家代理Philips飛利浦助聽器

飛利浦助聽器最新HearLink系列可提供更自然、更輕鬆的聆聽體驗。透過對環境聲音的分析，讓用家能夠專注於重要的聲音同時降低雜聲的干擾，有助減輕聆聽時所需的精神負擔。

飛利浦助聽器HearLink透過最新的AI人工智能技術，抑制不必要的環境噪音並突出語音，當用家身處嘈雜環境（例如餐廳、酒樓）與朋友、親人交談時，助聽器可以幫助用家平衡周圍環境的各種聲音，如減少碰撞杯碟、移動傢俱等雜聲，讓用家可以集中與朋友、親人對話的語音，全面提升聽覺體驗。

另外，飛利浦助聽器的無線技術可以連接手機、電視及其他電子產品，用家可以利用助聽器與朋友、家人輕鬆免提通話（需視乎手機型號），在家中又可與家人一起觀看電視節目及影片，重新融入聆聽新生活。

免費健康聽覺講座（逢星期一、四）

為提升社會大眾對聽覺健康的認知，以及了解最新助聽器技術如何幫助弱聽人士重拾聽力，投入健康新生活。創聲聽力每星期舉辦免費「健康聽覺講座」，逢星期一、四，由聽力專家講解，講座後參加者可以即時檢查聽力及試戴各款助聽器產品，有興趣人士可以致電報名。

新張期間飛利浦HearLink助聽器全線以優惠價發售，指定型號低至5折！

▲ 獨家代理Philips飛利浦最先進的助聽器產品。

創聲聽力有限公司

地址：九龍尖沙咀北京道53-63號國都大廈501室

電話：3102 2180

網頁：https://www.innohearing.com/

（特約）