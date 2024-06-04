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東張西望何伯丨新何太因一句話再被指曾做骨妹　自爆備孕3個月未造人成功

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 44 分鐘前

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新何太自爆備孕3個月，可惜尚未成日懷孕。

何伯與「新何太」因上《東張西望》控訴被細女將聯名戶口450萬元取走而人氣急升，如網紅一樣！

何伯早前在直播公開大仔及二仔的全名及職業，又指大仔有「兩頭住家」，而被網民炮轟，但也無阻他與何太繼續開直播，可惜昨日（3日）首次始直播帶貨就「甩碌」，再次變成只可閒話家事！

東張西望何伯｜「新何太」無懼被途人鬧衰格　何伯誓攬炒要鬥到個仔「份工冇埋」

新何太抖音帳號被舉報

新何太本來滿盤大計，想透過直播帶貨搵銀，可惜因其抖音帳號被網民舉報、暫未能加粉絲，故未能開始帶貨。

她與何伯也有堅持開直播，她有回應未能帶貨一事：「本來安排人帶貨，但係出現咗啲阻滯，舊嗰個畀人舉報個，所以留返下次開個新帳號先，唔緊要，慢慢嚟。」

新何太的抖音帳號被舉報。（影片截圖）

新何太：滿身都係正氣

新何太也有留意網民在直播期間的留言，有人鬧她影衰陽江，身在陽江的她回應：「我一啲都唔衰，我個人行得正企得正，滿身都係正氣，去到邊都係正能量，所以你講錯嘢，唔該你！」

直言「行得正企得正」的新何太，自揭《東張》播出後有半個月時間睡得不好，更笑言如可睡7至8小時，就可變得年輕。

何伯、新何太又開直播！（影片截圖）

新何太欣賞何伯為人

何伯在是次直播中變得平靜，只有簡單地回應，主力都是由新何太大講特講，當何伯指自己沒有送錢予太太，新何太馬上強調自己是欣賞何伯的為人！'

新何太繼續發表：「如果人品唔好，就算有百幾億我都唔睬佢，揸benz同開公司我都從來唔出，我係直接同簡單嘅人！成日話我吼住佢呢3、500萬，我真係睇佢唔起，但係呢啲係佢嘅血汗錢，我要攞返喺佢手，你哋咁皮膚淺唔明事理。」

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自爆已備孕3個月

有網民問及新何太的造人大計，新何太自揭近3個月在籌備當中，也明白40歲以上是難以懷孕，故沒有太高期望。

接著，她又講到錢：「嗰450萬唔使繼承，嗰少少錢都未夠我老公調理佢嘅生活，你知一個人病低咗係要好多好多錢，3、500萬算係乜嘢錢，尤其係香港地，我老公都睇私家，之前我老公中咗新冠，佢都唔肯睇政府，睇私家又冇錢，寧願死喺屋企，搞到好頭痛，好彩最後冇事。」

在5月尾，新何太、何伯曾在直播中咀嘴放閃。（影片截圖）

再被懷疑曾做骨妹

曾有網民指新何太曾在東莞做「骨妹」，更與不少客人有「不道德交易」，並上載一張聲稱是新何太年青時化名「小燕」做「骨妹」的照片。

新何太過往在《東張》否認此事，何伯也指「小燕」絕對不可能是「新何太」，稱：「佢個嘴邊有咁大，呢個嘴大啲，佢個嘴好細。」對於被指曾在卡拉OK做「媽咪」，「新何太」也表示並非事實，稱自己只曾在中、西餐廳工作。

在日前的直播近尾段，新何太表示：「好啦，下次再同你哋分享啦！bye bye要落鐘啦」，這一句話再令網民質疑她曾做「骨妹」，她解釋說：「我有時係會嗰啲浴足城洗吓腳，會接觸嗰啲洗腳嘅師傅，佢哋又會撳下個鐘，搞到有時我講錯。」

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