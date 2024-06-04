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歐國盃2024賽程︱德國揭幕戰登場　直播link 賽程晉級形勢攻略

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

歐國盃2024直播權，今年由Now TV 連續第5屆獨家直播，囊括51場賽事。（Now TV fb）

【歐國盃2024／歐洲國家盃2024／賽程／比數／直播link／直播／歐國盃／link】歐洲國家盃2024將於6月15日揭幕，首戰由德國對戰蘇格蘭。

歐國盃直播權，今年由Now TV 連續第5屆獨家直播，囊括51場賽事。

歐國盃2024賽程。（Now TV圖片）

購買Now TV 歐國盃賽事通行證，正價是980元，客戶可透過賽事通行證及Now TV 服務，於6月15日至7月15日賽事期間，於Now TV 頻道618、619及688台，觀看歐國盃2024 直播賽事、重溫。

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歐國盃Now TV 也提供點播重溫，於賽事直播後24小時內上架，到8月14日下架。指定客戶訂購承諾期的服務計劃、亦符合指定月費條件，可用優惠價580元訂購賽事通行證。

至於viu TV仍未公布免費電視直播安排，now e 據悉亦不會提供收費串流播放服務。如果不想購買賽事通行證，就要上網搵link 睇波。

不過今年賽事多於午夜及深夜3時開波，非港人熱門睇波時間。另有7場分組賽在晚上9時開波，戲碼吸引力欠奉。

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