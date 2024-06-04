天氣預報｜香港以南海域雷雨帶增強　料未來一兩小時局部地區有狂風雷暴

▲ 今日局部地區雨勢較大有雷暴，未來兩三日仍有驟雨。（資料圖片）

【天氣預報/天氣/明天天氣/氣溫/今日氣溫/明日氣溫】天文台今日（4日）下午2時發出特別天氣提示，指位於香港以南海域的雷雨帶有所增強，預料未來一兩小時本港局部地區雨勢較大及有狂風雷暴。

天文台表示，今日大致多雲，有幾陣驟雨。稍後局部地區雨勢有時較大及有雷暴。吹和緩至清勁東風，離岸及高地間中吹強風。今日氣溫約23至25度。

天文台指，一股達強風程度的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區風勢較大。同時，一道低壓槽會為華南帶來雷雨。預料偏東氣流會在本週中後期逐漸被一股偏南氣流取代，下週初廣東天氣炎熱，天色較為明朗。

最新影片推介

天文台展望，未來兩三日仍然有驟雨，星期三氣溫約25至28度。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5