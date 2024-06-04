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執法者們丨黃宗澤與蔡潔「升呢」夫妻演虐心戀　Bosco拍打戲拍到驚捱足200腳

娛樂

撰文： 陳曉柔

發布時間： 1 小時前

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Bosco與蔡潔今次劇中感情好虐心。

視帝陳豪﹑馬國明﹑黃宗澤（Bosco）、羅子溢、吳啟華、洪永城﹑陳瀅﹑蔡潔﹑劉穎鏇和梁競徽等人，昨晚（6月3日）出席邵氏網劇《執法者們》煞科慰勞宴。

與Bosco八度合作的蔡潔，今次二人「升呢」做夫妻，二人受訪時表示劇中經歷了很多辛酸階段，大家離離合合。

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二人戀情虐心

問到二人多否親熱戲，Bosco說：「一場半場總會有，始終是兩夫妻，但我覺得今次我們重點不在於那個親熱戲，而是那個苦情，十分悽慘，一對夫妻為何會那麼多波折。」

蔡潔補充說：「Bosco的角色很大挑戰，因為有很多打鬥戲，在我們感情上又有很多事情處理，而我功能就是弄他哭，我一出現就令其流淚。」Bosco則指哭到「扯晒蝦」，二人的戀情很虐心。

黃宗澤與蔡潔八度合作。（陳曉柔 攝）

拍打戲打到驚  三大視帝合作開心

談到今次Bosco為劇中的「動作擔當」，問到是否打得十分厲害，對此他說：「有場戲我保守估計中了200腳，還要沒有得還手。（會否拍到驚？）拍到我想申請一年內不再拍動作戲，很累。」

提到與陳豪和馬明，三大視帝合作，簡直是互鬥演技，Bosco笑言合作得十分開心，一停機大家不停講笑，場面笑到停不了。

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未買到新車

另外，談到早前蔡潔的愛驅，因暴雨揸車水浸，最終要報銷令其心痛不捨，問到已否購買新車，她說：「還挑選中，因為我不太懂車，所以也有問Bosco，不過他次次也介紹價位很高的車給我。」

Bosco則說：「我有對她說現在也以環保為主題，可以考慮換電車。」之後再笑言對方應該直接買遊艇，這樣就可以在水中駕駛。

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