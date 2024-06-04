夫婦之道︱《老公怎麼還不去死？》道盡女性委屈 揭10大令妻子積怨的丈夫行為

▲ 台灣最近爆紅暢銷的書，名字叫《老公怎麼還不去死？》。

台灣最近爆紅暢銷的書，名字叫《老公怎麼還不去死？》，是日譯中的作品，作者小林美希實地採訪許多日本人妻，發現有很多女性，由二人關係、家事、育兒、經濟情況等，都對丈夫有極大的不滿和絕望，日積月累變成對丈夫心生怨恨，而那種恨，是連發怒都嫌嘥氣，乾脆化為「怎麼還不快點去死」的期盼。你可以問：「有需要那麼毒嗎？」我們不知雙方發生過甚麼事，但我看到的是，有一方感受到長期的委屈和遏抑。這樣的妻子，原來在日本真的不少。

作者在採訪不同界別的日本女性後，歸納了十大令妻子積怨的丈夫行為，包括懷孕時，丈夫全程袖手旁觀不聞不問，繼續喝酒玩樂；要求妻子放棄工作專心照顧家庭，但給的家用卻少得可憐；丈夫在家只顧做自己的事、毫無溝通意慾和能力；做家事次數少於一半，且做點家事就以為自己了不起；丈夫愈老愈要人服侍，卻毫無貢獻；當妻子表達不滿時，丈夫只看到是「有甚麼好生氣」的小事。但這一切一切，對妻子來說，都是兩個人關係的大事，長期無助的委屈和痛苦，因各種原因，婚又離不得時，惟有咬牙忍受，心裏暗自詛咒。

猶記有次，陪朋友去家事法庭辦手續，一位七旬婆婆遞表時對職員說：「我要單方面要求離婚，七十幾歲忍咗幾十年，忍無可忍，我唔想再同呢個人喺間屋度，總之我一定要離婚！」友人輕聲說：「都幾十歲人，唔忍都忍咗咁多年，點解唔忍埋佢？」我反而有另一種睇法，婆婆的決心非一時衝動，難頂是很主觀的，正因為主觀，故旁人更沒有資格指指點點，亦正因已屆古稀，更不應再委屈自己，餘生應追求快樂，無理由要再被剝削到死。

積怨是有限度的，去到忍無可忍就會爆發。書中有句話：「喪夫的女性，暫時會顯得無精打采。但是不用經過多久，穿着打扮就會變得光鮮亮麗，整個人都充滿活力，神采奕奕。」此書在台灣甚受歡迎，它對妻子或許有共鳴之感，對丈夫更有警世兼擋殺之效，值得看看。

即睇維護夫婦關係的10個要

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