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高鐵服務｜6.15起往來北京、上海直通車升級為高鐵動臥列車　出行時間減半、座位增至600個

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發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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來往北京、上海普通速度直通車將升級為高鐵，並首次引進臥鋪列車，行車時間縮短最多一半，夜晚出發早上到達，列車將於6月15日開通，逢星期五至星期一開出。

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行政長官李家超今日（4日）出席行政會議前表示，國家鐵路集團公司宣布，來往紅磡站至上海站、北京西站的普通速度直通車，將會提質升級為高鐵列車，首次引入提供有睡眠設施的卧鋪列車，以「夜發朝至」的模式行駛，6月15日起開通，逢星期五至星期一，來往香港西九龍站至上海虹橋站、北京西站。

新安排有四大特點，包括座位數目大幅增至600個，行車時間縮短一半，例如由北京至香港，由24小時31分縮短至12小時34分；上海往香港，將由19時34分縮短至11時14分。李家超指，乘客在晚上時段上車，早上「起身」就到達目的地，方便快捷，亦可節省一晚酒店費用。

通關手續亦會簡化，李家超稱，會由原來直通車採用的「兩地兩檢」改為「一地兩檢」，通關時間大幅縮短；同時會擴大列車的覆蓋範圍，涵蓋更多高鐵沿線車站，例如浙江杭州、河北石家莊等；列車班次更貼近實際需要，在最受歡迎的周五至周一開出，對接實際需求。

另外，6月15日起，高鐵香港段會首次開通往來湖南省的長途線，新增6個站點，包括張家界及鳳凰古城等；短途列車班次亦會增加，包括廣州東增加6班至26班，往返福田會增加9班至106班，往返深圳北會增加13班至129班。他表示，現時直達西九的站點已增至78站，增加近8成，每日班次亦增至最少200班，增幅兩成。

他感謝中央對香港的關懷及國鐵集團的支持，滿足廣大旅客需求，有助促進兩地人員經貿、文化往來、推動香港更好融入國家發展大局有重要意義。他已指示運輸及物流局及港鐵全面做好落實工作及一系列宣傳推廣，局方及港鐵會在今日稍後公布詳情。

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