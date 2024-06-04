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高鐵臥鋪︱廣州南去北京西票價曝光　晚發早到索價¥1000

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廣州南站定期有臥鋪列車往北京西站。（資料圖片）

【高鐵／西九龍／上海虹橋／北京西／卧鋪】6月15日起，高鐵西九龍站將增設臥鋪列車，首次引入睡眠設施，來往上海虹橋、北京西站。

國家鐵路集團公司宣布，原本以直通車形式、往來紅磡至上海站、北京西站的列車，將會提質升級，改用臥鋪高鐵取代，車程更快。例如北京往香港，車程由24小時31分縮減至12小時34分；上海到香港由19時34分縮短至11時14分。

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目前西九龍站每日各有一對高鐵列車，往來上海和北京，都於早上出發，而旅客多於夜晚抵達目的地。新列車班次逢星期五至星期一出發，改成「夜晚出發、早上到達」，讓旅客有多一個選擇，於高鐵睡一覺便到目的地，直接展開行程。

廣州南往北京西，6月14日有多班臥鋪列車。（12306網站）

廣州南—北京西　臥鋪¥1,000

TOPick記者翻查6月14日、廣州南出發往北京西的高鐵列車，發現夜晚8時許有多班高鐵列車出發，翌日清晨6時許抵達北京西站。二等座收費¥709元，臥鋪收費¥1,000元。

參考目前香港西九龍站往北京西站的高鐵票價，二等座收費¥1179.5元，換算港幣約$1,294元。預期臥鋪票價會更高。

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