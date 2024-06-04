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備孕湯水｜新何太自爆備孕3個月仍未成功　2款調經暖宮湯水打造易孕體質【附5招備孕攻略】

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 32 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

新何太自爆備孕3個月仍未成功，中醫教備孕必做5件事，2款湯水打造易孕體質。

【東張西望/何伯何太/東張西望何伯/何伯/新何太/備孕】TVB《東張西望》何伯和「新何太」成為網絡紅人，新何太積極經營抖音賬戶「千語BB生活語錄」，更揚言夫妻二人有生B計劃。不過，她日前在直播中透露，籌備生B三個月，但仍未成功。高齡女性想成功懷孕絕非易事，想打造懷孕體質，其實可透過湯水助治不孕，TOPick整合中醫師的意見，推介2款調經暖宮湯水，以及5大備孕攻略。

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宮寒月經失調難懷孕

註冊中醫師古鎧綸曾接受TOPick訪問時表示，不孕症是指夫妻之間有正常性生活，在沒有任何避孕的情況下沒有成功懷孕，雙方的病患皆可導致不孕症，在女性的角度上，如因女性胞宮寒冷而致不孕，這情況稱為宮寒不孕。

古醫師稱，女性宮寒有以下特徵：

  • 四肢不溫
  • 白帶清稀量多
  • 月經失調
  • 痛經
  • 甚至有閉經的症狀

普遍來說，夏天喜愛喝冷飲和冬天仍衣著單薄的女性，會較為容易受到寒氣和濕邪的侵襲，以致宮寒，因長期偏好寒涼食品，寒氣進入身體後，寒凝血滯，使氣血運行受阻，不通則痛。

他直言，日常的生活習慣與宮寒的成因息息相關，要改善宮寒的情況，先要從飲食入手，不止在經期前後，平日也要避免進食生冷食物，多攝取益氣血和溫陽的食品，如核桃、紅棗、桂圓等。不少女性長期處於冷氣的環境下工作，若然平日多偏愛寒涼食品，或會使受寒加劇，嚴重者則有機會形成不孕。由此可見，日常的生活習慣與宮寒的成因息息相關。

古醫師建議，工作時應準備保暖外套和以紅棗桂圓水代替冷飲，經期前也可飲用紅糖薑茶，保暖身體。睡覺前可花約半小時用熱水浸泡雙腿，也可加艾葉和生薑一起浸泡，有助血液循環和溫經散寒。不孕多時的女性，建議要盡快調治月經、帶下或其他疾病，以免耽誤懷孕的黃金時期。

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2款調經暖宮湯水助治不孕

古醫師介紹兩款製作簡單的湯水：

當歸益母草雞湯

材料：烏雞1隻，當歸頭12克，川芎6克，白芍9克，益母草15克，生薑2片，正南棗2枚

做法：將材料洗淨，加入清水和材料於煲內，煲約90分鐘即可飲用。

作用：益氣補血

服用時間：經期結束後4天內

山藥生魚湯

材料：生魚半條，淮山10克，當歸身15克，杞子20枚、桂圓肉10枚和黑豆30g，正南棗3枚，生薑3片

做法：將材料洗淨，加入清水，先把藥材放入煲內煲滾，然後放入生魚再煲約30分鐘即可飲用。

作用：補氣血暖宮，健脾益腎

服用時間：經期之前

中醫分享5大備孕攻略

想成功懷孕，先要養好身體，打造「易孕」體質。註冊中醫師黃晶晶曾向TOPick分享5招養成「易孕」體質的生活習慣。

1.飲食控制   少油多菜減糖

中醫認為，甘甜、油膩之物容易使脾胃內生濕氣，脾胃運化不好，容易造成肥胖、痤瘡、水腫、大便黏爛等症狀，一旦轉為痰濕體質，更會令人容易覺得疲勞、感覺自己代謝變慢等情況，女性卵巢功能、男性精子質量都會下降，如想懷上BB的話，要少油多菜以及減糖。

2.保持愉快、放鬆的心情

中醫認為心情鬱結易令人氣血不和，月經不調，難以成孕。現代醫學亦指出，接受不孕症治療之前，壓力、焦慮、憂鬱的患者，其懷孕率明顯降低，而壓力也會影響男性賀爾蒙，影響精子數量和質量。因此保持愉快、輕鬆的心情，受孕率亦會大大提高。

3.體重管理

標準體重對於懷孕亦有一定影響。中醫認為過瘦的女生（BMI<19）多是肝腎陰虛、或者久病脾胃虛弱、也有過度節食引致。過瘦的人多有脾腎俱虛的表現，月經易失調亦難以受孕。

而BMI>25的男性也不能掉以輕心，精子異常也會比常人高1.46倍。不論男女，過肥過瘦都會不利於求孕，要養成標準的體重便從現在開始。

4.每天快走或慢跑15至30分鐘

黃醫師說，現在大部分人很多時間都是坐着或者躺着使用電子產品，既傷血又傷肉。建議不妨每日早上用15到30分鐘做晨間運動，慢跑或快走，或跟着網上平台如YouTube做一些室內運動，積極強化下肢、骨盆的血液循環，增加受孕的機率。

5.多飲熱水戒冷飲

溫水可幫助消化、改善血液循環，促進代謝廢物排出，甚至能改善人的情緒。冷飲卻會蓄寒，寒可會凝滯氣血，患多囊卵巢、子宮內膜異位的女士不建議喝生冷，即使是水果，黃醫師也建議在日間室溫下食用，而且本身有陽虛、寒凝血瘀症狀的女生，就要其注意食生冷食物的分量。

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