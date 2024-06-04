明星放閃丨方力申與女友Maple激罕公開放閃　小方為與陳曉華緋聞被翻炒派定心丸

▲ 方力申開騷，女友maple來撐場！

方力申（小方）去年被爆跟藝術才女葉萱（Maple）拍拖，相戀年多的二人感情穩定，近日正於佛山開騷的方力申獲女友Maple現身撐場，認愛後首次放閃！

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葉萱為小方伴舞

從網民分享的照片所見，Maple全程於台下觀糞男友獻唱，當唱到《只愛一個人》，小方更向著女友的方向唱出一句「為何固執到只愛你一人」，憑歌寄意之餘，更向女友大派心心。

此外，唱《月全蝕》時，Maple更於台上為小方伴舞，穿黑裙子戴上眼罩的Maple身形高䠷，伴舞期間更為小方戴上黑眼罩，激罕於台上放閃。

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激罕放閃向女友派定心丸

完騷後Maple跟友人離開，見她們全程有說有笑，似乎睇騷睇得幾開心，儘管歌迷拍照她也不介意，表現得落落大方，另外，小方父母也有撐場，可以趁機「見家長」。

至於網民對「方嫂」評價甚高：「女友真人也太美了」、「臉小膚白又瘦又高」以及「坐在A2啊～美得太突出了」

早前方力申跟陳曉華的舊緋聞被翻炒，小方直言感不滿，擔心被女友家人誤會，他亦立刻跟女友解畫，小方曾一度想公開與女友合照，惟最終打消念頭，今次激罕放閃，未知是否向女友派定心丸！

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