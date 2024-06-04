食用安全｜飲紅茶配1類食物恐致癌　醫生：嚴重可致命

【抗癌／紅茶／致癌物／肝癌／黃曲霉毒素】不少人愛飲紅茶，惟配錯食物卻可致反效果！有台灣腎臟科醫生指出，紅茶中所分離出的化合物，可增強黃曲霉毒素的致突變性，假如配搭易有黃曲霉毒素的花生食用，恐會導致急性肝衰竭及肝癌等病症，嚴重可致命。

綜合台媒報道，台灣腎臟科醫師江守山近期於Facebook專頁分享資訊，指紅茶水溶液中分離出的化合物Theafulvins（茶黃素），雖然在降低其他食物的「致癌物致突變性」方面具有整體能力，但卻會增強了黃曲霉毒素的致突變性，是最不適合配花生飲用的飲料。

據了解，紅茶中存有一種茶葉發酵的金黃色色素產物，具有防功效稱為「茶黃質」，這種成分具有防癌功效，根據紅茶加工烘焙的方式不同，佔紅茶乾重量的0.3%至1.8%，或可溶分的1.0至5.9 %，屬於紅茶品質指標，對紅茶茶質的色澤及口感亦有關聯。

攝取黃麴毒素可致命

江守山醫生早前接受台媒訪問曾指出，黃曲霉毒素生物可以合成的最毒物質，是一種可導致急性肝衰竭、令人快速喪命的劇毒；此外亦是一級致癌物，毒素會累積於肝臟中、誘發肝癌。

他強調指，黃曲霉毒素經常會污染花生、玉米、米、麥類、豆類，容易滋生之餘亦無色無味，加上需要經近攝氏300度才能去毒化、極難殺死，平日大眾亦只可靠將食物存放於冰箱等方法避免。

減少攝取黃曲霉毒素貼士

由於黃曲霉毒素是致癌物質，聯合國糧食及農業組織/世界衛生組織聯合食品添加劑專家委員會（JECFA）沒有為黃曲霉毒素訂定健康參考值，並建議應將黃曲霉毒素的攝入量降至盡可能低的水平。食安中心建議消費者應採取下列措施，減少攝取黃曲霉毒素：