  • 25°C
香港時間 : 2024604日 (二) 12:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

食用安全｜飲紅茶配1類食物恐致癌　醫生：嚴重可致命

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 41 分鐘前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

【抗癌／紅茶／致癌物／肝癌／黃曲霉毒素】不少人愛飲紅茶，惟配錯食物卻可致反效果！有台灣腎臟科醫生指出，紅茶中所分離出的化合物，可增強黃曲霉毒素的致突變性，假如配搭易有黃曲霉毒素的花生食用，恐會導致急性肝衰竭及肝癌等病症，嚴重可致命。

Healthy Life
Healthy Life︱面對生活煩惱＋工作壓力好壓抑　坐禪動作＋調息練習助調和心境

綜合台媒報道，台灣腎臟科醫師江守山近期於Facebook專頁分享資訊，指紅茶水溶液中分離出的化合物Theafulvins（茶黃素），雖然在降低其他食物的「致癌物致突變性」方面具有整體能力，但卻會增強了黃曲霉毒素的致突變性，是最不適合配花生飲用的飲料。

據了解，紅茶中存有一種茶葉發酵的金黃色色素產物，具有防功效稱為「茶黃質」，這種成分具有防癌功效，根據紅茶加工烘焙的方式不同，佔紅茶乾重量的0.3%至1.8%，或可溶分的1.0至5.9 %，屬於紅茶品質指標，對紅茶茶質的色澤及口感亦有關聯。

攝取黃麴毒素可致命

江守山醫生早前接受台媒訪問曾指出，黃曲霉毒素生物可以合成的最毒物質，是一種可導致急性肝衰竭、令人快速喪命的劇毒；此外亦是一級致癌物，毒素會累積於肝臟中、誘發肝癌。

他強調指，黃曲霉毒素經常會污染花生、玉米、米、麥類、豆類，容易滋生之餘亦無色無味，加上需要經近攝氏300度才能去毒化、極難殺死，平日大眾亦只可靠將食物存放於冰箱等方法避免。

減少攝取黃曲霉毒素貼士

由於黃曲霉毒素是致癌物質，聯合國糧食及農業組織/世界衛生組織聯合食品添加劑專家委員會（JECFA）沒有為黃曲霉毒素訂定健康參考值，並建議應將黃曲霉毒素的攝入量降至盡可能低的水平。食安中心建議消費者應採取下列措施，減少攝取黃曲霉毒素：

點擊圖片放大
+6
+5

 

相關文章

肝癌︱38歲醫生常疲累患肝癌末期病逝　揭做漏1步 定期抽血檢查都無用
12:54 2024/05/20
肝癌︱38歲醫生常疲累患肝癌末期病逝　揭做漏1步 定期抽血檢查都無用
肝癌｜男子半年瘦11磅確診中期肝癌　醫生揭元兇：早餐愛吃1配料
12:45 2024/05/07
肝癌｜男子半年瘦11磅確診中期肝癌　醫生揭元兇：早餐愛吃1配料
癌症殺手｜54歲肝腸胃科醫生工作忙碌　長期以1食物充飢驚揭患肝癌
23:37 2024/04/06
癌症殺手｜54歲肝腸胃科醫生工作忙碌　長期以1食物充飢驚揭患肝癌

你可能感興趣

肝癌︱38歲醫生常疲累患肝癌末期病逝　揭做漏1步 定期抽血檢查都無用
12:54 2024/05/20
肝癌︱38歲醫生常疲累患肝癌末期病逝　揭做漏1步 定期抽血檢查都無用
肝癌｜男子半年瘦11磅確診中期肝癌　醫生揭元兇：早餐愛吃1配料
12:45 2024/05/07
肝癌｜男子半年瘦11磅確診中期肝癌　醫生揭元兇：早餐愛吃1配料
癌症殺手｜54歲肝腸胃科醫生工作忙碌　長期以1食物充飢驚揭患肝癌
23:37 2024/04/06
癌症殺手｜54歲肝腸胃科醫生工作忙碌　長期以1食物充飢驚揭患肝癌
癌症 健康問題 食用安全 網絡熱話

最高瀏覽

集體中毒｜加拿大航班爆「高度傳染性病毒」　30人集體病發出事前均去過一地
集體中毒｜加拿大航班爆「高度傳染性病毒」　30人集體病發出事前均去過一地
天使綜合症│何雁詩公布兒子病況後首發文　指囝囝笑聲為生活帶來力量
天使綜合症│何雁詩公布兒子病況後首發文　指囝囝笑聲為生活帶來力量
飲食攻略｜男大生戒1飲食習慣激減44磅脂肪肝都消失　醫生推16大食物消除內臟脂肪
飲食攻略｜男大生戒1飲食習慣激減44磅脂肪肝都消失　醫生推16大食物消除內臟脂肪
蜱蟲叮咬︱30歲女被蜱蟲咬染惡菌　全身劇痛臥床折磨8年　痛苦不堪選擇安樂死【拆解萊姆病】
蜱蟲叮咬︱30歲女被蜱蟲咬染惡菌　全身劇痛臥床折磨8年　痛苦不堪選擇安樂死【拆解萊姆病】
虐兒事件︱港媽輕鐵掌摑B女男乘客出聲制止被粗口狂鬧　網民：點解唔報警？
虐兒事件︱港媽輕鐵掌摑B女男乘客出聲制止被粗口狂鬧　網民：點解唔報警？