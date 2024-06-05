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展覽活動｜幸福醫藥為社區健康行多步　宣揚關注兒童情緒健康  

兒童健康

發布時間： 39 分鐘前

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兒童情緒健康近年備受關注！

近年本港兒童和青少年的精神健康問題日益嚴重並引發社會關注，可見心理及情緒健康是未來社會一個重大議題和挑戰。世界衞生組織預測，抑鬱症將會成為2030年全球疾病負擔第一位 。同時，研究及數據均顯示，小朋友受情緒困擾的情況越趨嚴重，根據嶺南大學一項有關兒童福祉的國際調查發現，香港12歲小朋友的幸福感，更是德國、法國、台灣等35個國家和地區中排名最低。其中「獲成人聆聽」範疇僅獲6.92分，與鄰近亞洲地區如馬來西亞、南韓、台灣及越南的同齡兒童相比，分數最低 。  

幸福醫藥扎根香港七十年，作為本地最大藥廠之一，⼀直以堅守香港人與下一代健康為信念，繼去年以「環境健康．幸福再走多步」為主題，實踐多項減碳措施，推動環保及可持續發展，今年更進一步，以「社區健康．幸福再走多步」為主題，將關懷延伸至社區兒童健康，首次與愛望基金 The WEMP Foundation (WEMP 愛望基金) 合作，舉辦「童心事．同心聽」活動，希望提升社會關注下一代情緒健康，鼓勵家長聆聽孩子內心。  

「童心事．同心聽」商場展覽   展出耳朵藝術裝置及兒童畫作   鼓勵兒童表達情緒

由幸福醫藥主辦、WEMP 愛望基金協辦的「童心事．同心聽」商場展覽活動，將於2024年6月6日（星期四）至6月9日（星期日）假座 K11 Art Mall Piazza露天廣場舉辦，並於6月6日（星期四）下午2時30分至4時，進行開幕活動。

展覽將展出 35 幅由四間小學收集的兒童畫作，鼓勵小朋友透過繪畫學習表達自己的心情及感受，向父母坦誠分享他們的情緒。同場亦會展示親子溝通小貼士及情緒小知識，鼓勵父母和孩子的雙向溝通及教育孩子認識不同情緒。另外，為配合「童心事．同心聽」展覽主題，幸福醫藥更為活動特別打造耳朵藝術裝置。透過藝術將「聆聽」視覺化，藝術裝置的「多層耳朵」設計，代表家長聆聽需要用心和時間，並非流於表面，而要層層漸進，一步一步了解小朋友的內心世界，非常值得親子一同前往打卡、參觀和支持！希望家長與子女能藉著參觀是次展覽，促進親子交流，引起家長反思聆聽子女心聲，締造美好回憶！  

小朋友繪畫出自己的心聲

展覽首日舉辦開幕活動   邀請親子教育專家現場分享

而於 6 月6 日的開幕活動，將邀請親子教育專家 – 屈家妍 (Marina Watt) 即場講解現今香港兒童精神及情緒健康情況 ; 家長對於小朋友精神及情緒健康發展的影響 ; 家長聆聽子女的重要性和促進親子關係的溝通建議等。此外，活動中更會播放宣傳影片，通過一系列親子問答，帶出家長要了解子女內心並非易事，呼籲家長關注子女情緒健康，耐心聆聽子女心聲。影片稍後亦會上載至幸福醫藥於Facebook、Instagram及YouTube的官方帳號，相信必定引起家長與子女的共鳴，敬請密切留意。另外，活動更邀得四間位於屯門、元朗及天水圍區的小學師生及校長到場支持，包括光明英來學校、基督教培恩小學、五邑鄒振猷學校及中華基督教會蒙黃花沃紀念小學，並參與繪畫活動嘉許禮，希望藉此活動，加強學校與家長的連繫，一起身體力行，提升對兒童情緒健康的關注。

展覽將展出35幅由四間小學收集的兒童畫作，小朋友開心展示其作品。

出版兒童繪本   促進親子互動   將活動延伸至校園 

開幕活動當日，一眾來賓亦會獲派由親子教育專家屈家妍 (Marina Watt) 作為顧問、本地藝術家兼插畫家李美欣 (Messy Desk) 所繪畫的《「童心事．同心聽」- 誰來聽聽我心事？ 》兒童繪本，藉美麗的繪圖說故事，從中道出孩子的心聲及多樣情緒。家長和孩子一同閱讀此繪本，可以學習彼此多聆聽、多傾訴，並鼓勵及教育孩子正確表達情緒。  

商場展覽活動完結後，「童心事 · 同心聽」活動將會於本年6月至7月移師至四間位於屯門、元朗及天水圍區的小學，進行校園巡迴展覽。屆時將會於校園內展出耳朵藝術裝置，派發《「童心事．同心聽」-  誰來聽聽我心事？ 》兒童繪本，並聯同WEMP 愛望基金舉辦親子放映會及提供兒童精神及情緒健康工作坊及講座，繼續一系列別具意義的親子「聆聽」活動。 

《 「童心事．同心聽」- 誰來聽聽我心事？ 》兒童繪本:

「童心事．同心聽」商場展覽詳情：

日期：2024年6月6至9日（星期四至星期日）
地址：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall Piazza露天廣場
時間：
6月6日: 下午2時30分至晚上10時
6月7-9日: 上午10時至晚上10時

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