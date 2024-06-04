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爆肝行業｜10大爆肝行業出爐排第一出乎意料　醫生：3大壞習慣增患肝癌風險

都市病

撰文： 郭子豐

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

【脂肪肝／肝癌/爆肝行業/肝臟問題／職業／壓力／生活作息/醫護】經常聽到有人指「做嘢做到爆肝」，事實上有工作時長和壓力，以及連帶的不正常生活作息都會影響肝臟健康。初日診所減重專科暨家醫科醫生魏士航在其Facebook專頁中指出，有10種職業容易因為工時長、壓力大等種種原因，大大增加罹患脂肪肝之風險。

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Healthy Life
Healthy Life︱面對生活煩惱＋工作壓力好壓抑　坐禪動作＋調息練習助調和心境

10大爆肝職業

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醫生指出，上述10種職業都有著3個共通點，包括工時長壓力大、熬夜作息不規律、飲食不正常，而這3個過勞生活型態都是對身體無益的壞習慣，容易造成肝指數上升，特別是脂肪肝，屬最容易造成肝指數上升的原因，提醒大家要多加注意，因為如果沒有及時處理，背後隱藏的健康危機就會越發越大！

醫生解釋，隨著脂肪肝時間的增長，肝臟會開始發炎，造成肝指數上升，演變成肝硬化或纖維化，甚至會增加罹患肝癌的風險。故此，醫生建議大家要保持良好的生活型態，積極調整飲食、做運動、堅持減肥，久而久之就有助逆轉脂肪肝。

脂肪肝6大高危人士

香港專科腸胃肝臟科專科區漢達醫生接受訪問時曾指出，脂肪肝形成原因是由於肝臟積聚過多脂肪，其中大致可分為非酒精性脂肪肝及酒精性脂肪肝。非酒精性脂肪肝與飲酒無關，若是「代謝綜合症」患者，包括中央肥胖、三酸甘油脂過高、高密度脂蛋白膽固醇過低、血壓及血糖過高則屬於高危一族。

至於酒精性脂肪肝病主要因過度飲酒引致，長期飲用可加速肝臟細胞死亡、脂肪代謝功能減慢，增加患上酒精性肝炎、慢性肝炎伴有肝纖維化或肝硬化等疾病。

至於風險因素方面，區漢達醫生指出有研究發現，以下人士有較高風險患上脂肪肝：

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內容獲「魏士航醫師｜航向健康減重新體質」授權刊登。

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